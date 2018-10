Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Altmetallcontainer ...

Ostalbkreis: Altmetallcontainer entwendet - Unfälle

Ostalbkreis: - Aalen: 8000 Euro Sachschaden

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 35-Jähriger am Donnerstagabend verursachte. Trotz zwei durchgezogener Linien fuhr er mit seinem Pkw Ford kurz nach 18 Uhr von einem Grundstück kommend, auf die Burgstallstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Seat einer 23-Jährigen, welche ordnungsgemäß die Burgstallstraße befuhr.

Aalen: Verkehrsschild beschädigt

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr, als ein 28-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Vito auf dem Sparkassenplatz ein Verkehrsschild beschädigte.

Aalen: Aufgefahren

Wegen eines die Fahrbahn querenden Fußgängers musste ein 79-Jähriger seinen Pkw VW Golf am Donnerstagnachmittag auf der Albrecht-Erhardt-Straße anhalten. Eine 18-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Fiat auf. Bei dem Unfall entstand gegen 15.30 Uhr ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Neresheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Im Begegnungsverkehr auf der B 466 zwischen Nördlingen und Neresheim streiften sich am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr zwei Lkw, wobei ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstand. Die beiden 29 und 52 Jahre alten Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Oberkochen: Unfall beim Abbiegen

Zur Unfallzeit befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Pkw Dacia die Jenaerstraße, von wo aus er nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Dazu hielt er seinen Pkw kurz an. Die nachfolgende Fahrerin eines Pkw VW Passat überholte das Fahrzeug, wobei es zur Kollision kam. Unklar sind die Unfalldetails, insbesondere ob beim Abbiegen die Blinker betätigt waren. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Unabhängige Unfallzeugen sollten sich nun bitte bei der Polizei Aalen melden.

Westhausen: Bei Unfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend ereignete. Kurz nach 18 Uhr kam eine 63-Jährige mit ihrem Pkw Skoda auf der B 29 zwischen den Einmündungen B 290 und Anschlussstelle A7 aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie gegen den Lkw eines 62-Jährigen fuhr. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Bopfingen: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung Ellwanger Straße / Aalener Straße übersah eine 18-jährige Ford-Fahrerin am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr den Pkw VW eines 24-Jährigen und streifte diesen. Die Fahranfängerin verursachte insgesamt einen Sachschaden von rund 6500 Euro.

Ellwangen/Rainau: 20.000 Euro Sachschaden

Von der Kreisstraße 3319 kommend, wollte ein 48-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr mit seinem Lkw nach links in Richtung Georg-Elser-Straße abbiegen. Er hielt sein Fahrzeug an, da ein weiteres Fahrzeug die Weiterfahrt behinderte. Ein 70-Jähriger überholte den Lkw mit seinem Pkw VW just in dem Moment, als dieser wieder anfuhr, wobei es zur Kollision kam. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Bopfingen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Lkw beschädigte ein 41-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr einen in der Bergstraße stehenden Pkw Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Pkw zu spät gesehen

Rückwärts fuhr ein 29-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19 Uhr mit seinem Pkw Ford auf die Straße Schmiedberg ein. Dabei streifte er den Pkw Opel einer 26-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Gegen 18 Uhr am Donnerstagabend parkte eine 35-Jährige ihren Pkw Opel in der Sebaldstraße ein. Dabei beschädigte sie den Pkw Audi einer 47-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Verkehrsbedingt musste ein 53-Jähriger seinen Pkw VW Passat am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr auf der Güglingstraße anhalten. Ein ebenfalls 53-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des VW Passat leicht verletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Kompletter Altmetallcontainer entwendet

Zwischen 4.40 und 5.05 Uhr am frühen Donnerstagmorgen entwendeten Unbekannte vom GOA-Wertstoffhof in der Lorcher Straße einen kompletten Altmetallcontainer, der zu zwei Dritteln gefüllt war. Die Täter benutzten zu dem Diebstahl einen Spezial-Lkw für Containeraufnahme. Der Wert des entwendeten Altmetalls wird auf rund 6400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer bremste sein Fahrzeug am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Aalener Straße ohne erkennbaren Grund stark ab. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der 21 Jahre alte Fahrer eines Pkw Volvo sein Fahrzeug ebenfalls abbremsen. Dies wiederum erkannte ein 48-jähriger Lkw-Fahrer zu spät und fuhr auf. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Der vorausfahrende Autofahrer, der durch sein Bremsmanöver den die Ursache setzte, bog ohne anzuhalten auf die B 29 in Richtung Aalen ab. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw VW Passat Limousine handeln. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

