Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Ausgeraubt, ...

Ostalbkreis: Ausgeraubt, Feuerwehreinsätze, Diebe ertappt, Unfälle

Aalen - Aalen: Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 45 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Sonntagnachmittag ereignete. Kurz nach 15 Uhr fuhr sie mit ihrer Kawasaki auf der Landesstraße 1080 zwischen Essingen-Forst und Aalen-Dewangen auf den verkehrsbedingt abbremsenden VW eines 37-Jährigen auf. Die Zweiradfahrerin wurde auf das Fahrzeugdach geschleudert, rutschte zu Boden und kam vor dem Pkw auf der Fahrbahn zum Liegen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er auf der Aalener Straße ein Verkehrsschild beschädigte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Ausgeraubt

Am Samstagabend gegen 22.15 Uhr wurde ein 36-Jähriger überfallen und bestohlen. Der Mann saß zu dieser Zeit in seinem Pkw auf dem Parkplatz des Finanzamtes in der Bleichgartenstraße. Unvermittelt öffnete ein Unbekannter die Beifahrertüre des Fahrzeuges, bedrohte den Mann mit einer Pistole und forderte die Aushändigung von Geld. Der 36-Jährige händigte dem Täter daraufhin seinen Geldbeutel aus, in welchem sich Bargeld befand. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Bahnhof. Dieser ist ca. 20 Jahre alt und sprach akzentfreies Deutsch. Er war mit einer Jogginghose und einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Abtsgmünd-Untergröningen: Brennender Holzstapel

Mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Abtsgmünd und Untergröningen am Samstagabend gegen 21.20 Uhr zu einem Brand in die Rötenbergstraße aus, nachdem vermutlich durch einen Böller ein Holzstapel Feuer gefangen hatte. Ein Zeuge gab an, zwei Jugendliche gesehen zu haben, welche Feuerwerkskörper geworfen hatten.

Abtsgmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinen Linienbus beschädigte ein 62-Jähriger am Samstagabend gegen 19.15 Uhr einen in der Straße Osteren abgestellten Lkw, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Hüttlingen: Führerschein beschlagnahmt

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Albanus missachtete ein 29-Jähriger am Samstagabend gegen 18.15 Uhr die Vorfahrt einer 45 Jahre alten VW-Fahrerin. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der 29-Jährige davon. Anhand seines Fahrzeugkennzeichens konnte er jedoch rasch ermittelt und zu Hause aufgesucht werden. Der 29-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Er musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Lauchheim: Vorfahrt missachtet - 35.000 Euro Sachschaden

Auf rund 35.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein 77-Jährige am Samstagmorgen verursachte. Kurz vor 10 Uhr missachtete die Fiat-Fahrerin an der Einmündung B 29 in Richtung Aalen die Vorfahrt eines 59 Jahre alten Morgan-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge blieben beide Fahrer unverletzt.

Ellwangen: Pkw machte sich selbständig

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen kurz nach 5 Uhr entstand. Eine 63-Jährige stellte ihren Pkw Mercedes Benz mit laufendem Motor in der Erfurter Straße ab und verließ das Fahrzeug. Da sie dieses hierbei nicht richtig absicherte, machte es sich selbständig und rollte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mazda, der dadurch gegen einen ebenfalls geparkten Pkw VW Golf geschoben wurde.

Ellwangen: Herd vergessen auszuschalten

Am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen mit 5 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften in den Sebastiansgraben aus, nachdem von einer 68-Jährigen ein Brand gemeldet worden war. Schnell stellte sich vor Ort jedoch heraus, dass es nicht zu einem Brand gekommen war und auch keine Brandgefahr bestand. Die 68-Jährige hatte wohl vergessen den Herd auszuschalten, wodurch die Herdplatte zu glühen begann. Die Bewohnerin wusste sich nicht zu helfen und verständigte die Feuerwehr. Sie wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens betreut. Sachschaden entstand keiner.

Ellwangen: Fünf mutmaßliche Diebe Täter ertappt

Zeugen verständigten am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr die Polizei, nachdem sie mehrere Personen beobachtet hatten, die sich auf dem Areal des Wertstoffhofes am Schießwasen aufhielten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die Unbekannten nicht mehr vor Ort; eine erste Überprüfung ergab aber, dass in den Zaun des Geländes ein Loch geschnitten wurde. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte auf dem Parkplatz des Bucher Stausees ein Pkw Ford Mondeo festgestellt werden, in dessen Umfeld sich fünf Männer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren aufhielten. Neben dem Fahrzeug lagen verschiedene Gegenstände auf dem Boden, die mit einer Plane abgedeckt waren. Bei den Gegenständen handelt es sich vermutlich um Diebesgut vom Wertstoffhof. Alle fünf Männer wurden zunächst vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Bopfingen: Elektromotor überhitzt

Vermutlich die Überhitzung des Elektromotors einer Pellet-Heizung löste am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 15.30 Uhr waren durch die Überhitzung in einem Wohnhaus in der Welfenstraße glühende Pellets in der Förderschnecke zurück in das Pellet-Lager gelangt, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Der 58-jährige Bewohner hatte den entstehenden Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits größtenteils gelöscht.

Rosenberg: Gegen Verkehrszeichen gefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Samstagabend gegen 19.45 Uhr ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Mit seinem Pkw Mazda fuhr ein 68-Jähriger in der Hallerstraße über ein auf der dortigen Verkehrsinsel aufgestelltes Verkehrszeichen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 39-Jährige ihren Pkw VW am Samstagmittag gegen 13.40 Uhr am Kreisverkehr In der Au anhalten. Dies erkannte ein 78-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Pkw Opel auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Der Opel war kurz zuvor mehreren Verkehrsteilnehmern aufgefallen, da es auf der B 290 zwischen dem Bucher Stausee und dem Kreisverkehr Schrezheim offenbar mehrfach auf die Gegenfahrspur gekommen und in Schlangenlinien unterwegs war. Hierdurch mussten mindestens zwei entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 78-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Heubach: Mountainbikerin bei Unfall leicht verletzt

Durch die Bergwacht musste eine 25-jährige Mountainbikerin am Sonntagabend geborgen werden. Die Bikerin war gegen 18.10 Uhr auf dem steilen Gefälle im Gewann Steinschraube am Rosenstein gestürzt, wobei sie sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen hat. Die 25-Jährige wurde ins Stauferklinkum eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Pfitzerstraße fuhr ein 84-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw Peugeot auf einen im Kreisel fahrenden Pkw BMW auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

