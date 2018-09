Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Beschädigte Autos - ...

Ostalbkreis: Beschädigte Autos - Einbruch - Unfälle

Ostalbkreis: - Aalen: Einbruch in Haus der Stadtgeschichte

Durch ein zuvor eingeschlagenes Kellerfenster am Haus der Stadtgeschichte in der Sankt-Johann-Straße drang ein Unbekannter am Sonntagabend ein. Von dort begab er sich zunächst auf den Dachboden, den er durchsuchte. Anschließend hebelte er im Erdgeschoss die Türe zu den Ausstellungsräumen auf. Beim Betreten löste er den akustischen Alarm aus und flüchtete. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Linksabbiegen von der Stuttgarter Straße in die Johann-Gottfried-Pahl-Straße kam ein 24-jähriger Opel-Lenker am Montag gegen 16.40 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Abschrankung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2800 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht zum Montag wurde zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr an einem roten Pkw VW Polo die Beifahrerseite des Fahrzeuges von Unbekannten beschädigt. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Rombacher Straße abgestellt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

In einer Tiefgarage in der Hohenstaufenstraße wurde zwischen Donnerstag und Montag ein geparkter Pkw Audi an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen

Aufgrund eines Fahrfehlers war am Montag gegen 18.30 Uhr ein 18-jähriger BMW-Lenker von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahranfänger befuhr die Hardtstraße und kam beim Unfall im Straßengraben zum Stehen. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Einparken

Beim Einfahren in eine Parklücke der Karlstraße streifte ein 21-jähriger BWM-Lenker am Montag gegen 11.15 Uhr einen rechts neben ihm stehenden Pkw VW Touran. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen

Als am Montagmorgen eine 86-jährige VW-Lenkerin gegen 8.10 Uhr die Daimlerstraße stadtauswärts befuhr, kam sie kurz vor der Einmündung Ohmstraße nach links von der Fahrbahn ab, streifte eine Straßenlaterne und kam nach ca. 15 Metern an einer Hecke zum Stehen. Sie blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

An einem geparkten Pkw Seat, der zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in der Mörikestraße abgestellt war, wurde der linke vordere Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Beim Befahren des Bahnhofsplatzes aus Richtung Lorcher Straße kommend in Fahrtrichtung Remsstraße war eine 48-jährige VW-Lenkerin gegen 17 Uhr am Montagabend auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 24-jährigen VW-Lenkers aufgefahren. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde ein geparkter Pkw BMW beschädigt, der zwischen dem 28.8. und 3.9. auf einem Parkplatz im Milchgäßle abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro.

