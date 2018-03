Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Bopfingen - Mit PKW gegen ...

Ostalbkreis: Bopfingen - Mit PKW gegen Mauer geschleudert und schwer verletzt

Aalen - Bopfingen - Mit PKW gegen Mauer geschleudert und schwer verletzt

Am Samstag gegen 21:10 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem PKW Ford in der Kirchheimer Straße in Richtung B 29. Etwa auf Höhe der Lindenstraße geriet sie auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Mauer. Der Aufprall war derart heftig, dass der gesamte Motorblock aus dem Auto gerissen wurde. Der 22-jährige Beifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Untersuchung der Fahrerin ergab, dass sie durch den harten Aufprall lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 2.000 EUR.

