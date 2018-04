Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Diebstähle und Unfälle

Ostalbkreis: Diebstähle und Unfälle

Ostalbkreis: - Essingen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte eine 37-jährige Ford-Lenkerin, als sie gegen 7.30 Uhr am Freitagmorgen auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen auf den Pkw eines 24-jährigen Audi-Lenkers auffuhr. 2800 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Fachsenfeld: Diebstahl von Gartenmöbeln

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurden in der Steinbachstraße Garten-Rattanmöbel entwendet, die vor einem Wohnhaus neben dem Haupteingang aufgestellt waren. Bei diesen handelt es sich um eine 2-er Sitzbank sowie einen Tisch. Einen Einsitzer ließ der Täter zurück, nachdem er diesen beim Abtransport beschädigt hatte. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 300 Euro beziffert.

Oberkochen: Fehler beim Ausparken

Ein 36-jähriger Audi-Lenker streifte am Donnerstagabend gegen 19 Uhr beim Rückwärtsausparken aus den Parkbuchten der Galileistraße einen Pkw VW, wodurch Sachschaden von ca. 5400 Euro entstanden ist.

Bopfingen: Unfall beim Ausparken

Am Freitagvormittag parkte eine 29-jährige Ford-Lenkerin gegen 9.10 Uhr rückwärts aus einer Parklücke am Bahnhofsweg aus. Dabei kollidierte sie mit dem gerade vorbeifahrenden Pkw eines 76-jährigen Hyundai-Lenkers. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Auf einem Parkplatz in der Eutighofer Straße beschädigte der 57-jährige Lenker eines VW Transporters am Freitagvormittag gegen 9.15 Uhr beim Zurücksetzen einen geparkten VW Golf. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte an den geparkten Pkw VW sowie einem Pkw Ford die Scheibe der Fahrertüre bzw. die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Die Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand der Aalener Straße abgestellt. Entwendet wurde aus den Fahrzeugen nichts, jedoch beläuft sich der Sachschaden jeweils auf ca. 200 Euro. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Geschäft

Mit einem faustgroßen Stein warf ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Seitenfenster eines Geschäftes in der Vordere Schmiedgasse ein und stieg ein. Aus dem Verkaufsraum entwendete er eine schwarze abschließbare Metallkasse sowie drei Trinkgeldkassen. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

