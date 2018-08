Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Diebstähle - Unfälle

Ostalbkreis: Diebstähle - Unfälle

Ostalbkreis: - Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Bei einem Vorfahrtsunfall ist am Freitagmorgen ein Sachschaden von circa 12.000 Euro entstanden. Ein 18 Jahre alter Fahranfänger hatte die Kettelerstraße befahren und wollte an der Kreuzung zur Täferroter Straße nach links abbiegen. Hierbei hatte er die Vorfahrt eines Pkws missachtet, der in der Täferroter Straße in Richtung Mutlangen unterwegs war. Der Pkw des Fahranfängers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heubach: Versuchter Einbruch

Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr wurde festgestellt, dass zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr und Freitagmorgen versucht wurde in ein Firmengebäude in der Straße In den Bachwiesen einzubrechen. Unbekannte Einbrecher versuchten sämtliche Türen zum Gebäude aufzubrechen. Aufgrund der guten Sicherung der Türen misslang der Einbruch. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Reifen entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb montierte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh auf einem eingezäunten Parkplatz in der Marie-Curie-Straße an einem dort abgestellten und nicht zugelassenen BWM alle vier Leichtmetallräder ab und entwendete diese. Der BMW wurde anschließend ohne Räder auf dem Schotterparkplatz abgelassen, wodurch weiterer Schaden entstand. Der Wert der Räder wird auf 4000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Kirchheim am Ries: Motorradfahrer bei Wildwechsel gestürzt

Auf der Strecke zwischen Benzenzimmern und Kirchheim wurde am Freitagmorgen am Wegesrand ein unfallbeschädigte Motorrad festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass ein 38-jähriger Biker gegen 4.20 Uhr dort zwei querenden Rehen ausgewichen ist und stürzte. Der Verletzte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad wurde deshalb am Straßenrand abgestellt.

Böbingen: PKW kracht in Wohnwagen

Am Freitag um kurz nach 14:30 Uhr ereignete sich auf der B29 bei Böbingen ein Unfall. Eine 48-jährige Fahrerin eines VW Passats war in Richtung Mögglingen unterwegs, als sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Sie krachte in einen Wohnwagen, der an einem Audi Q5 angehängt war. Die Verursacherin, die vermutlich einen Schwächeanfall erlitten hatte und beim Unfall schwer verletzt wurde, musste umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Ehepaar, das mit ihrem Wohnwagen in Richtung Schwäbisch Gmünd gefahren sind, blieben unversehrt. Die Fahrbahn war durch die Unfallfahrzeuge blockiert, weshalb eine örtliche Umleitung eingerichtet wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15000 Euro. Die Sperrung wird vermutlich noch bis 16 Uhr andauern.

