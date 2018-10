Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Diebstahl von Bargeld, ...

Ostalbkreis: Diebstahl von Bargeld, umgesägte Bäume und Unfälle

Aalen - Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb schlug am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr eine Seitenscheibe eines Renaults ein, der in der Oberbettringer Straße abgestellt war. Anschließend entwendete er aus dem Pkw 260 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Bäume umgesägt

Zwischen Samstag und Mittwochmorgen sägte ein Unbekannter sechs Laubbäume um, die auf einem Grundstück in der Lindenfirststraße standen, das derzeit bebaut wird. Zudem wurde ein Maschendrahtzaun herausgerissen, sodass insgesamt rund 1500 Euro Schaden entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit seinem Pkw VW kam ein 22-Jähriger am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr beim Abbiegen von der B 19 in Richtung Ramsenstrut von der regennassen Fahrbahn ab und fuhr nach rechts in den Straßengraben. Der junge Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt; die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Aalen: 11.500 Euro Sachschaden

Auf rund 11.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 23-Jährige am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw Mercedes Benz ein Fahrzeug beschädigte, das in der Rohrwangstraße abgestellt war.

Aalen: Gesundheitliche Probleme führten zu Verkehrsunfall

Kurz vor 18 Uhr am Mittwochabend befuhr ein 80-Jähriger mit seinem Pkw Mazda die B 19 zwischen Abtsgmünd und Hüttlingen. Etwa auf Höhe Aalen-Waiblingen kam der Senior wegen gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine ca. 5 Meter hohe Böschung hinab. Das Fahrzeug kam unterhalb der B 19 in einem Acker zum Stehen. Der 80-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert; der an seinem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 1000 Euro.

Westhausen: Vorfahrt missachtet - 13.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Kurze Straße / Deutschordenstraße missachtete eine 18-Jährige Opel-Fahrerin am Mittwochnachmittag die Vorfahrt eines 39 Jahre alten VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand kurz nach 17 Uhr ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Rainau: 60-Jähriger leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 18-Jährige am Mittwochabend verursachte. Wegen eines entgegenkommenden Schwertransportes, der von einem Streifenwagen begleitet wurde, musste ein 60-Jähriger auf der B 290 höhe Bucher Stausee, die Fahrgeschwindigkeit seines Pkw Dacia verringern. Eine 18-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Mercedes Benz auf. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw der Fahranfängerin und prallte gegen die Warntafel des Schwertransporters. Nach dem Unfall, der sich gegen 21.20 Uhr ereignete, waren die beiden Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bopfingen: Parkrempler

Beim Rückwärtseinparken seines Lkw beschädigte ein 65-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr einen Pkw VW, der auf dem Areal einer Tankstelle in der Neuen Nördlinger Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Ellwangen: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 20-Jähriger befuhr am Mittwochnachmittag mit seinem BMW die L1076 von Röhlingen kommend in Richtung Pfahlheim. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam gegen 16.40 Uhr von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer. Anschließend stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Chevrolet zusammen, der von einer 39-Jährigen gelenkt wurde. Die Fahrerin wurde zumindest leicht verletzt und begab sich anschließend mit ihren beiden Kindern, die ebenfalls im Fahrzeug saßen, zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

