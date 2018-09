Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Drei Unfälle

Ostalbkreis: Drei Unfälle

Aalen - Aalen: Radfahrer bei Unfall verletzt

Eine Autofahrerin fuhr am Dienstag gegen 17.30 Uhr von dem Parkhaus eines Einkaufmarktes nach rechts in die Julius-Bausch-Straße ein. Dabei ließ sie zunächst mehrere Radfahrer passieren, die den dortigen Radweg befuhren. Einen 44-jährigen Radfahrer übersah sie aber und erfassten ihn. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bopfingen: Parkrempler

Ein 53-jähriger Ford-Fahrer parkte am Mittwoch in der Ellwanger Straße aus und stieß dabei gegen 9.40 Uhr gegen den Mercedes einer 67-Jährigen. 800 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Heubach: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Vier Verletzte und Sachschaden von rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der L1162 ereignete. Eine 69-jährige Audi-Fahrerin erkannte gegen 15.20 Uhr zu spät, dass eine 50-jährige VW-Fahrerin auf Höhe eines Wanderparkplatzes zwischen Heubach und Bartholomä verkehrsbedingt anhalten musste. Die 69-Jährige fuhr auf, wobei sie selbst, die 50-Jährige sowie zwei 78 und 81 Jahre alte Mitfahrerinnen zumindest leicht verletzt wurden. Alle vier wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

