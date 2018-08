Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Einbruch ohne Beute in ...

Ostalbkreis: Einbruch ohne Beute in Aalen; Diebstahl neben der Bundesstraße; verletzte Radfahrerin bei Essingen; Bei Personenkontrolle in Schwäbisch Gmünd ausgetickt

Ostalbkreis - Aalen: Einbruch in Vereinsräume

Am Sonntagnachmittag wurde durch Mitglieder eines Vereins festgestellt, dass sich an einer Tür zu einem Nebenraum ihres Vereinsheims an der Bohlstraße Aufbruchspuren befinden und verständigte die Polizei. Während der Erforschung des Sachverhalts vor Ort, wurde festgestellt, dass eine weitere Türe im Inneren aufgebrochen worden war. Bei einer Überprüfung durch Vereinsverantwortliche wurde bislang festgestellt, dass wohl nichts entwendet wurde. Nach derzeitigem Stand können die Beschädigungen bis zum vergangenen Montag zurückreichen. Sollte jemand im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die er mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung bringt, wird er gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 mit der Polizei in Aalen in Verbindung zu setzen.

Abtsgmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der Bundesstraße 19 fuhr am Sonntagabend eine 19-jährige VW-Lenkerin auf der Fahrt Richtung Untergröningen zunächst gegen den Bordstein. Beim Gegenlenken kam sie gegen 21.30 Uhr nach links von der Fahrbahn ab, wo sie zunächst einige Meter über eine Wiese fuhr, bevor der Pkw in einem Gebüsch zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 3000 Euro.

Lauchheim: Diebstahl von Anhängerteilen

Am Sonntagnachmittag wurde von einem Anhänger, der im Bereich der Röttinger Höhe auf einem Parkstreifen neben der B 29 abgestellt war, die komplette Anhängerdeichsel samt Bremse und Rad entwendet. Nach ersten Hinweisen wurden dort gegen 16 Uhr Personen beobachtet, die sich am Anhänger zu schaffen machten. Eventuell steht auch ein silberner Kleinwagen dazu in Verbindung. Wer dazu weitere Hinweise geben kann, möge sich bitte an das Polizeirevier in Aalen, Telefon 07361/5240 wenden.

Essingen: Radfahrerin gestürzt

Auf einem Waldweg zwischen Tauchenweiler und dem Volkmarsberg stürzte am Sonntagvormittag eine 75-jährige Radfahrerin gegen 11.40 Uhr auf abschüssiger Strecke und zog sich dabei wohl eher leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch einen alarmierten Notarzt zur weiteren, ambulanten Behandlung ins Ostalbklinikum eingewiesen.

Ellwangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Ein 65-jähriger Audi-Fahrer, der am Sonntagvormittag die Siemensstraße in Richtung Bahnhof befuhr, wollte gegen 10.25 Uhr sein Fahrzeug an der Baustelle vor der Siemensbrücke wenden. Beim Rückwärtsfahren stieß er mit dem hinter ihm stehenden Pkw Opel einer 69-jährigen Fahrerin zusammen und verursachte dabei einen Schaden von ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Bei Personenkontrolle ausgetickt

Straßdorf: Ein 31-jähriger Mann, der am Samstagvormittag durch eine Streife der Gmünder Polizei einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, verhielt sich dabei aggressiv und widersetzlich. Ein einschreitender Polizeibeamter zog sich bei der vorläufigen Festnahme eine leichte Verletzung zu. Vorausgegangen war der Anruf eines Bürgers, der gegen 9.30 Uhr mehrere Personen beobachtete, von denen er aufgrund ihres Verhaltens befürchtete, dass sie Wohnungen ausspähen. Die Polizei traf vor Ort den 31-jährigen an, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen zutraf. Während der Kontrolle schlug er unvermittelt nach dem kontrollierenden Polizeibeamten, der dem Schlag jedoch ausweichen konnte und rannte davon. Als er eingeholt wurde, wehrte er sich, so dass die Polizei Pfefferspray einsetzen musste. Bei der weiteren Kontrolle fand die Polizei eine drogenartige Substanz, die noch analysiert werden muss. Da sich der Mann weiterhin auffällig verhielt, wurde er durch eine hinzugezogene Ärztin zur weiteren Untersuchung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

