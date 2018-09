Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Einbruch und ...

Ostalbkreis: Einbruch und Einbruchsversuch in Bopfingen und Schwäbisch Gmünd; Schmierereien in Aalen und Lorch, Verkehrsunfälle

Ostalbkreis - Aalen: Von Fahrbahn abgekommen

In einer Linkskurve auf der Ebnater Steige kam am Mittwochnachmittag ein BMW von der Straße ab. Beim Anprall gegen die dortigen Kurvenleittafeln wurde der Pkw stark beschädigt und blieb manövrierunfähig auf der Straße liegen. Die kurz vor 16 Uhr hinzugerufene Polizei stellte an der Unfallstelle nicht nur fest, dass der Pkw sicher zu schnell unterwegs war, sondern auch, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Zudem war ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden, so dass er ohne gültige Erlaubnis unterwegs war. Von Zeugen wurde erfahren, dass der BMW-Fahrer wohl schon zuvor zu dicht aufgefahren war und gefährlich überholt habe; die Ermittlungen dazu laufen noch. Der 78-jährige Fahrer wurde mit wohl eher leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr auf der Ebnater Steige war bis zum Abschleppen des Unfallfahrzeugs und der anschließend notwendigen Reinigung beeinträchtigt.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Curfeßstraße stießen am Mittwochnachmittag zwei Pkw zusammen. Die 23-jährige Fahrerin eines Opel Corsas fuhr gegen 16.20 Uhr in den Kreisel ein und missachtete die Vorfahrt eine bereits im Rondell fahrenden VW Lupo. An den Autos entstand Sachschaden, der auf knapp 3000 Euro geschätzt wurde.

Aalen: Zwei Auffahrunfälle gleichzeitig

Nahezu zeitgleich fuhren am Mittwochabend an zwei Stellen im Stadtgebiet Autos aufeinander, dabei entstanden gegen 18.15 Uhr mehrere tausend Euro Schaden, eine Beifahrerin wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Ein 35-jähriger Skoda-Fahrer fuhr auf einen Mercedes auf, der von seinem 34-jährigen Fahrer an einer Ampel in der Ulmer Straße angehalten wurde. Dabei wurde die 29-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt.

In der Friedrichstraße fuhr der 34-jährige Fahrer eines Ford Rangers aus Richtung Wasseralfingen kommend auf einen vor ihm abbremsenden VW auf.

Aalen: Schmierereien am Vereinsheim

Fachsenfeld: Durch Schmierereien wurde zwischen Freitag und Mittwoch die Fassade des Vereinsheims des DRKs in der Richthofenstraße beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen mögen sich bitte unter Telefon 07366/96660 an die Polizei in Abtsgmünd wenden.

Bopfingen: Einbruch in Firma

Durch ein eingeschlagenes Fenster verschaffte sich ein Einbrecher Zugang in ein Firmengebäude in der Ellwanger Straße. Im Inneren durchsuchte er Schränke und Schreibtische und entwendete aus einer Kaffeekasse das darin befindliche Kleingeld. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen entdeckt und wurde in der Nacht davor verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bopfingen unter Telefon 07961/96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Im Bereich Silcherstraße/Mörikestraße wurde am Dienstag ein am Fahrbahnrand geparkter VW Polo zwischen 7.45 Uhr und 12.35 Uhr beim Vorbeifahren gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ dem Polo-Besitzer einen Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsversuch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde versucht in eine Gaststätte am Bahnhofsplatz einzubrechen. Da das Fenster dem Versuch jedoch standhielt, ließ der Täter vom Versuch ab. Der Täter richtete Sachschaden von einigen hundert Euro an. Die Polizei nimmt Beobachtungen zur tatrelevanten zeit zwischen Mitternacht und etwa zehn Uhr am Mittwoch unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Mutlangen: Unfall beim Einparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Spraitbacher Straße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall, als zwei Pkw-Fahrerinnen gegen 13.45 Uhr zeitgleich ein- bzw. ausparkten. Rund 2000 Euro Schaden entstand dabei an den Fahrzeugen.

Lorch: Farbschmierereien

Die Wände der Gleisunterführung am Bahnhof wurden mit verschiedenen Schriftzeichen in goldener Farbe besprüht. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich wohl um eine frischere Beschädigung handelt, die am Dienstagnachmittag erstmals auffiel. Weitere Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Lorch, Telefon 07172/7315.

