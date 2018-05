Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Einbruch und versuchter ...

Ostalbkreis: Einbruch und versuchter Einbruch; Randalierer und Exhibitionist; Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfälle

Ostalbkreis - Aalen: 4000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der Alten Heidenheimer Straße ereignete, entstand gegen 19 Uhr ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Mit seinem Pkw VW bog ein 25-Jähriger nach links auf die Straße Im Pelzwasen ein. Dabei streifte er den Pkw Seat eines 23-Jährigen, der seinerseits aus einem Grundstück auf die Fahrbahn einfuhr.

Aalen: Aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 3000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag ereignete. Kurz nach 17.30 Uhr musste ein 29-jähriger Autofahrer seinen Pkw BMW beim Einfahren von der B 19 in den Burgstallkreisel verkehrsbedingt anhalten. Ein 20-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw BMW auf.

Abtsgmünd: Fußgängern contra Fahrradfahrerin

Gegen 16 Uhr überquerte eine 46-jährige Frau am Sonntagnachmittag zu Fuß den Verbindungsweg der Mühlstraße beim Wertstoffhof. Hierbei übersah sie eine 14 Jahre alte Radfahrerin. Beim Zusammenstoß wurden die beiden verletzt; sie wurden anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Hoher Sachschaden

Auf rund 20 000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag entstand. Gegen 15.45 Uhr bog ein 52-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes Benz von der Bundesstraße aus Richtung Rombachtunnel/Schwäbisch Gmünd am Zubringer zur Stadtmitte Aalen nach links ein. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw Ford eines 51-Jährigen und streifte diesen. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Exhibitionist an der Bushaltestelle

Am Sonntagnachmittag beobachtete eine 20-jährige Frau an der Bushaltestelle bei der Hochschule, in der Rombacher Straße einen 70 bis 80 Jahre alten Mann beim Onanieren. Die junge Frau stand gegen 14.20 Uhr an der Haltestelle und stieg dann in den Bus ein. Der Mann hat weiß-graue Haare. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Ein 20 Jahre alter Autofahrer verursachte am Sonntagvormittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 13 000 Euro entstand. Gegen 11.30 Uhr befuhr er mit seinem Pkw Opel die Kreisstraße 3296 aus Richtung Dorfmerkingen-Weilermerkingen kommend. An der Kreuzung in Richtung Landesstraße 1070/Neresheim-Dehlingen missachtete er die Vorfahrt eines 70 Jahre alten Wohnmobil-Fahrers. Der Opel prallte gegen die rechte Frontseite des Wohnmobils und wurde von dort nach rechts weggeschleudert. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aalen: Randalierer ruft Polizei auf den Plan

Gegen 9.40 Uhr rief eine 45-jährige Frau am Samstagmorgen die Polizei um Hilfe, weil ein 36-Jähriger in der Steigäckerstraße randalierte. Beamte des Polizeireviers Aalen fanden an der genannten Örtlichkeit ein eingeschlagenes Kellerfenster vor. In der dahinterliegenden Waschküche waren zwei Waschmaschinen umgeworfen und mehrere Wasserarmaturen aus der Wand gerissen worden. Im Keller trafen die Polizeibeamten auf den 36-Jährigen, der offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung stand. Der Mann hatte an der rechten Wade eine größere Wunde. Als er aufgefordert wurde, seine Personalien anzugeben, versuchte er zu flüchten. Nachdem er von einem Beamten an der Schulter festgehalten wurde, schlug er in dessen Richtung, traf ihn jedoch nicht. Der 36-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der von ihm verursachte Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Ellwangen: Abstand falsch eingeschätzt

Auf rund 8000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den eine 19-Jährige am Sonntagvormittag verursachte. Gegen 10.30 Uhr bog sie mit ihrem Pkw BMW von der Konrad-Adenauer-Straße nach links in die Marienstraße ein. Dabei überschätzte sie den Abstand eines entgegenkommenden Pkw VW und streifte diesen beim Abbiegen. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 83 Jahre alte VW-Fahrerin blieben unverletzt.

Ellenberg: Wildunfall

Am Samstagabend erfasste ein 26-Jähriger mit seinem Pkw Audi auf der Landesstraße 2220 zwischen Ellenberg und Wört ein gegen 21.45 Uhr die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Massive Gefährdung des Verkehrs

Der Fahrer eines schwarzen Pkw Mercedes Benz gefährdete am Samstagabend durch seine Fahrweise wohl mehrere Verkehrsteilnehmer. Gegen 23.40 Uhr überholte er auf der B 29 kurz nach dem Verteiler Iggingen einen weißen VW Golf. Beim Wiedereinscheren, so wurde durch einen Zeugen angezeigt, fuhr der Unbekannte mit einer Geschwindigkeit zwischen 90 und 100 km/h bis auf den Abstand von nur einem Meter an den weißen Golf heran. Anschließend überholte er auch dieses Fahrzeug und leitete völlig grundlos eine Vollbremsung ein. Die Fahrerin des VW Golfs konnte einen Zusammenstoß nur durch das völlige Abbremsen ihres Fahrzeuges verhindern. Anschließend fuhr der Mercedes in Richtung Böbingen davon. Die Fahrerin des Golfs stand anschließend erkennbar unter Schock. Hinweise auf den schwarzen Mercedes und dessen Fahrer bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch

Großdeinbach: Zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Sonntagabend, 18.45 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße Auf der Au ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Rangieren seines VW Golfs am Sonntagabend beschädigte dessen 30-jähriger Fahrer gegen 18 Uhr einen in der Richard-Bullinger-Straße geparkten Pkw Audi und verursachte Sachschaden von rund 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

Kurz vor 16 Uhr fing am Sonntagnachmittag der Motorraum eines Feldhäckslers, der auf dem Lichsfeld im Einsatz war, an zu qualmen. Der 54-jährige Fahrer setzte sofort einen Feuerlöscher ein, wodurch er ein offenes Feuer verhinderte. Die Freiwilligen Feuerwehren Bargau und Schwäbisch Gmünd waren mit insgesamt 21 Einsatzkräften vor Ort.

Heubach: Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen 2 und 10.40 Uhr versuchten Unbekannte am Sonntag, in ein Firmengebäude in der Böbinger Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Eingangstüre und verließen den Tatort unverrichteter Dinge. Hinweise und Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: In Gaststätte eingebrochen

Einbrecher drangen am Samstag in eine Gaststätte am Kalten Markt ein, wo sie drei Spielautomaten aufbrachen und die jeweiligen Geldkassetten entwendeten. Die Beute aus den Automaten muss noch erhoben werden, der entstandene Sachschaden wird auf rund 8500Euro geschätzt. Sicher ist, dass der Einbruch um 3.15 Uhr noch nicht stattgefunden hatte, für die Zeit danach bittet die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 um sachdienliche Hinweise.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-107 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/