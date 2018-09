Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Einbrüche, ...

Ostalbkreis: Einbrüche, Körperverletzung, Unfälle und Reitunfall

Aalen - Aalen: Einbruch

Zwei unbekannte Männer drangen am Sonntag, gegen 16.30 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in die Räumlichkeiten eines Gebäudes in der Heinrich-Rieger-Straße ein. Da jedoch alle Bürotüren verschlossen waren gelangten sie zu einem noch offenen Büroraum, in welchem sie noch ein 66-jähriger Mann aufhielt und arbeitete. Als er die beiden Einbrecher bemerkte und ansprach, flüchteten sie ohne Beute. Personenbeschreiben der Tatverdächtigen: Person 1: Männlich, ca. 170-180 cm groß, blonde kurze Haare, ca. 28-34 Jahre alt, sehr muskulös mit Body-Builder-Figur und trug ein weißes Muskel-Shirt. Person 2: Der Mann war größer als der 1. Tatverdächtige, schlank, hatte mittelblonde kurze Haare, trug eine braune kurze Hose sowie ein braunes kurzärmeliges Hemd. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Abtsgmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Auf dem Rathausplatz übersah ein 53-jähriger Ford-Lenker am Sonntag gegen 13.15 Uhr die offenstehende Heckklappe eines geparkten Kastenwagens und beschädigte diese beim Rückwärtsausparken. Der Schaden wird auf ca. 1400 Euro beziffert.

Aalen: Geschlagen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagvormittag wurde gegen 9 Uhr ein unter deutlicher Alkoholeinwirkung stehender 26-jähriger Mann in der Galgenbergstraße von drei unbekannten Personen angegriffen und durch Schläge und Tritte verletzt. Von zwei Tatverdächtigen liegen Personenbeschreibungen vor: Person 1: Männlich, ca. 180 cm groß, dunkle Haare und trug einen Vollbart. Er war bekleidet mit einer Bluejeans und einer schwarzen Weste oder Jacke. Die zweite männliche Person hatte ebenfalls dunkle Haare, einen Sidecut und die Haare als Scheitel gelegt. Er war bekleidet mit einem dunklen ärmellosen Oberteil.

Personen, die den Vorfall beobachten konnten oder weitere Hinweise auf die Schläger geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Oberkochen: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag ein Pkw KIA beschädigt, der am rechten Fahrbahnrand der Brunnenhaldestraße geparkt war. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro.

Essingen: Wildunfall

Auf der B 29 aus Richtung Schwäbisch Gmünd kommend erfasste am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr ein 29-jähriger VW-Lenker kurz nach der Hermannsfelder Brücke, im dortigen Baustellenbereich einen Fuchs. An dem Pkw entstand dadurch Schaden von ca. 1000 Euro.

Aalen-Waldhausen: Reitunfall

Schwer verletzt wurde am Sonntag gegen 18 Uhr eine 51-jährige Reiterin, als sie mit ihrem Pferd sowie einem weiteren ungesattelten Pferd, das sie an einer Leine führte, den Spitalhauweg im Gewann Mittelbuch entlang ritt. Als ihr Pferd während des Ritts stolperte und mit dem rechten Vorderfuß einknickte, wurde die Reiterin abgeworfen. Das Pferd fiel dann ebenfalls auf die rechte Seite und überrollte die auf dem Boden liegende Reiterin und verletzte sie. Die verletzte Reiterin konnte noch selbständig den Notruf absetzen und begab sich mit beiden Pferden in Richtung des Waldparkplatzes unweit der L1080, wo sie von den Rettungskräften erstversorgt wurde und zur weiteren Behandlung in das Ostalbklinikum eingeliefert wurde.

Abtsgmünd: Diebstahl aus Ladenkasse

Am Samstag wurde zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße Bargeld entwendet, das sich in einer Schublade befunden hatte. Aufbruchspuren konnten keine festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heubach: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurden zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag zwei Holzzaunelemente eines Grundstückes in der Rechbergstraße beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 300 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Mutlangen: Einbruch in Bäckereifiliale

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde in eine Bäckereifiliale in der Straße In der Breite eingebrochen. Die Einbrecher hatten hierzu die Front-Automatiktüre aufgehebelt und Wechselgeld aus einer Geldkassette entwendet. Der Schaden an der Fronttüre beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-106 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/