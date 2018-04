Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Einbrüche, Unfälle, ...

Ostalbkreis: Einbrüche, Unfälle, Schmierereien und Fahrzeugbrand

Aalen - Aalen-Treppach: Einbruch in Gaststätte

Am frühen Montagmorgen verschafften sich Unbekannte zwischen 2.40 Uhr und 3.10 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in den Büroraum einer Gaststätte in der Bodenbachstraße. Hier wurde ein ca. 30 x 40 cm großer Würfeltresor aus der Wand gehebelt und entwendet. Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt.

Westhausen: Gegen Leitplanke gefahren

Während ein 58-jähriger VW-Lenker gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen die B 290 in Fahrtrichtung Aalen befuhr, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Leitplanke. Da dadurch ein Reifen sowie der vordere rechte Kotflügel beschädigt wurden, war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Westhausen: Aufgefahren

Bedingt durch starkes Verkehrsaufkommen auf der B 29 kam es am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr zu einem Rückstau, welcher sich bis auf die BAB 7-Abfahrt Westhausen erstreckte. Eine von der BAB 7 abfahrende 29-jährige Audi-Lenkerin touchierte im Stopp-und-Go-Verkehr dabei leicht das Heck eines vor ihr fahrenden 31-jährigen BMW-Lenkers. An dessen Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 300 Euro.

Aalen-Unterkochen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Montagvormittag ein 19-jähriger Mercedes-Lenker auf der Aalener Straße, als er gegen 11 Uhr auf einen haltenden 72-jährigen Renault-Lenker auffuhr. Es entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden.

Essingen: Wildunfall

Beim Queren der K 3283 wurde zwischen Hohenroden und Essingen am Montagmorgen ein Reh gegen 6 Uhr von einem 29-jährigen Fiat-Lenker erfasst und getötet. Dabei entstand an dem Pkw ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Tannhausen: Langholzfahrzeug und Lkw streifen sich

Am Montagvormittag kam es gegen 11.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro entstand. Kurz vor dem Ortsende streiften sich in der Bopfinger Straße ein Langholzfahrzeug sowie ein Pritschenwagen im Begegnungsverkehr.

Ellwangen: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Auf dem Gelände des Heilpädagogischen Zentrums der Marienpflege an der Rupert-Maier-Schule in der Dalkinger Straße wurden zwischen Dienstag, 17.4. und Donnerstag, 19.4. mit einem Silberstift auf Betonpfeiler und eine Türe sowie an der vor der Schule aufgestellten Statue Schriftzüge, Buchstaben und Symbole angebracht, darunter auch zwei Hakenkreuze. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallzeugen gesucht

Am Montag wurde bei der Polizei ein Unfall angezeigt, der sich gegen 12.35 Uhr ereignete. Zu diesem kam es, als ein 65-jähriger VW-Lenker rückwärts aus einer Parklücke in der Eutighofer Straße ausparkte und dabei einen schwarzen Pkw Mercedes bemerkte, der aus einer gegenüberliegenden Hofeinfahrt stadtauswärts fahren wollte. Um diesem das Ausfahren zu ermöglichen, kehrte er in die Parklücke zurück. Erst später bemerkte er, dass an seinem Fahrzeug die Heckstoßstange beschädigt und es zu einem Zusammenstoß gekommen war. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf den Mercedes-Lenker bzw. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug in Brand geraten

Während eine 35-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Fiat Punto am Montagvormittag gegen 10.10 Uhr auf der Straße Höferlesbach unterwegs war, kam es im Motorraum ihres Fahrzeuges aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit 9 Mann und 3 Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an dem Pkw Totalschaden von ca. 3000 Euro.

Ruppertshofen: Einbruch

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend brach ein Unbekannter an einem derzeit leerstehenden Bauernhaus im Bereich Ölmühle einen verschlossenen Holz-Fensterladen auf und warf anschließend mit einem Ziegelstein die Glasscheibe ein bzw. drückte das auf der Rückseite des Gebäudes das verschlossene Holzgaragentor auf, entwendete aber nichts. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 250 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter Telefon 07176/6562 entgegen.

Lorch: Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Schießhausstraße fuhr am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr ein 19-jähriger Seat-Lenker beim Rückwärtsausparken gegen einen hinter ihm geparkten Mercedes Benz. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Lorch: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein geparkter Pkw Opel, der am Montag zwischen 7.20 Uhr und 11 Uhr in der Hohenstaufenstraße im Bereich einer Bäckerei abgestellt war, wurde von einem unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Wenden beschädigt. Der Unfallverursacher, der einen Schaden von ca. 5000 Euro hinterlassen hat, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

