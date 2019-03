Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Feuerwehreinsätze und Unfälle

Ostalbkreis: Feuerwehreinsätze und Unfälle

Aalen - Neresheim: Wildunfall

Auf der Verbindungsstraße von der B 466 in Richtung Neresheim-Dehlingen erfasste eine 24-Jährige am Mittwochabend gegen 22 Uhr mit ihrem Pkw Kia ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Aalen: Vermeintlicher Brand

Mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Mittwochmorgen kurz nach 9.30 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Kanalstraße aus. Dort stellte sich jedoch rasch heraus, dass eine 85-Jährige einen Topf auf den eingeschalteten Herd gestellt und diesen offenbar dort vergessen hatte. Die Räumlichkeiten wurden gut durchgelüftet; Sachschaden entstand keiner.

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 19-Jähriger seinen Pkw VW Polo am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr auf der Landesstraße 1080 zwischen Essingen und Forst anhalten. Eine 57-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw BMW auf, wobei ein Sachschaden von rund 800 Euro entstand.

Aalen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Mit ihrem VW-Kleinbus beschädigte eine 40-Jährige am Mittwochmittag gegen 13 Uhr einen in der Friedrichstraße geparkten Pkw Hyundai, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Donnerstagmorgen kurz nach 5.30 Uhr verursachte. Mit seinem Pkw Subaru befuhr ein 57-Jähriger zur Unfallzeit die Kreisstraße 3319 zwischen Dalkingen und Ellwangen. Dort kam ihm in einer Linkskurve ein Fahrzeug entgegen, das seinen Pkw mit dem Außenspiegel streifte. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Jagstzell-BAB7: Fahrzeugbrand

Die BAB7 musste am Donnerstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Fichtenau in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt werden. Auf der Strecke nach dem Virngrundtunnel geriet gegen 7.20 Uhr ein Pkw Renault in Brand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte ab 8.20 Uhr einspurig an der Stelle vorbeigeführt werden. Ab 9.30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder komplett freigegeben. Gegen 10 Uhr hatte sich der Stau wieder aufgelöst.

Schwäbisch Gmünd: Küchenbrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Donnerstagmittag in die Scheffoldstraße aus. Dort geriet gegen 12 Uhr in einem Wohnhaus heißes Fett auf dem eingeschalteten Herd in Brand, während sich eine 73-jährige Bewohnerin in den ersten Stock begab. Dadurch fing die Dunstabzugshaube Feuer, das sich auf weiteres Mobiliar der Küche ausbreitete. Ein weiterer Bewohner wurde bei der Heimkehr auf den Brand aufmerksam und unternahm erste Löschversuche. Die Feuerwehr aus Schwäbisch Gmünd und Bettringen rückte mit rund 30 Einsatzkräften an und übernahm die Löscharbeiten. Es bildete sich starker Rußniederschlag im gesamten Haus. Daher dürfte es zunächst unbewohnbar bleiben. Nach erster Schätzung könnte sich der Schaden auf rund 50.000 bis 100.000 Euro belaufen. Personen wurde nicht verletzt.

