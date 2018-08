Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Flucht vor Polizei schnell ...

Ostalbkreis: Flucht vor Polizei schnell beendet, Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Roller ertappt, Verkehrsunfälle und anderes

Aalen - Abtsgmünd: Aufgefahren

Zu spät erkannte eine 44-Jährige am Donnerstagnachmittag, dass ein ihr auf der B 19 vorausfahrender Pkw BMW nach rechts in die Straße Altschmiede abbiegen wollte. Sie fuhr mit ihrem Pkw BMW auf, wobei gegen 17.30 Uhr ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: Aufgefahren II

Verkehrsbedingt musste ein 32-Jähriger seinen VW Multivan am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Friedrichstraße anhalten. Ein 20-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi A1 auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Essingen: Vorfahrt missachtet - 4000 Euro Sachschaden

Im Einmündungsbereich Laugengasse / Hauptstraße missachtete ein 54--jähriger Mercedes-Fahrer am Donnerstagmittag gegen 13.20 Uhr die Vorfahrt eines 32 Jahre alten Mazda-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro; beide Fahrer blieben unverletzt.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Auf rund 7000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag entstand. Gegen 13 Uhr wechselte ein 74-Jähriger mit seinem Toyota in der Julius-Bausch-Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw Audi eines 56-Jährigen und streifte diesen.

Kirchheim am Ries: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Reh verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde in der Nacht zum Freitag ein Motorradfahrer in ein Krankenhaus aufgenommen. Der 38 Jahre alte Mann hatte vermutlich gegen Mitternacht die Landesstraße 1078 von Riesbürg-Zimmern in Richtung Kirchheim befahren, als zwei Rehe die Fahrbahn überquerten. Nach dem Zusammenstoß mit einem Tier war der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt. Er hatte sich daraufhin selbst in ein Krankenhaus begeben. Der Sachschaden an dem Motorrad dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Ellwangen: Handtasche entwendet

Kurz vor Mitternacht entwendete ein Dieb die Handtasche einer 60-Jährigen, die sich in einer Gaststätte am Marktplatz aufhielt. Der Täter erbeutete außer einem geringen Bargeldbetrag auch ein hochwertiges Smartphone. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Einbruch in der Kleingartenanlage

Unbekannte drangen bereits in der Nacht zum Dienstag in einen Wohnwagen ein, der auf einem Grundstück in der Kleingartenanlage Krautgärten Oberdorf aufgestellt ist. Die Täter hatten das Schloss aufgebrochen und hierbei ein Sachschaden von circa 300 Euro angerichtet. Auch zwei Geräteschuppen wurde von den Eindringlingen geöffnet. Entwendet wurde nichts. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960227 entgegen.

Ellenberg: In Jugendhütte eingebrochen

Auf rund 900 Euro wird der Gesamtschaden geschätzt, den Unbekannte beim Einbruch in einen Bauwagen verursachten, der als Jugendtreff genutzt wird. Die Täter drangen zwischen Mittwochabend 22.15 und Donnerstagvormittag 11.15 Uhr in den Bauwagen im Gewann Haselfeld ein und rissen, als der Alarm auslöste, ein Kabel aus dem Schaltkasten. Aus dem Bauwagen wurden zwei Laptops im Wert von circa 500 Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden wurde auf circa 400 Euro beziffert. Hinweise erbittet der Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330000.

Lorch: Aufgefahren - 8000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der B 29, zwischen den Auffahrten Lorch-Ost und Schwäbisch Gmünd ereignete, entstand am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Am dortigen Stopp-Schild hielt ein 77-Jähriger seinen Pkw Skoda an; dies bemerkte der nachfolgende, 76 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Sharan zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Missglückte Flucht vor der Polizei

Am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd, die zu Fuß unterwegs waren, auf dem Vorplatz zur Bahnsteigunterführung in der Nepperbergstraße einen 20-Jährigen. Während der Kontrolle zeigte sich der junge Mann, der keine Ausweispapiere dabei hatte, durchgängig unkooperativ. Als die Polizisten später weiter gingen, schrie er ihnen üble Beleidigungen hinterher, weshalb er, um seine Identität zweifelsfrei zu klären, mit zur Dienststelle genommen werden sollte. Ehe der Streifenwagen an der Örtlichkeit eintraf, flüchtete der 20-Jährige, konnte aber rund 800 Meter weiter von zwei tatkräftigen Mitbürgern, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, festgehalten werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Schwäbisch Gmünd: Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Roller unterwegs

Auf einer Nebenstrecke der B 29 Höhe Verteiler Iggingen wurde am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr ein Roller von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd angehalten, um die Fahrerin einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass die 15-Jährige nicht nur ohne entsprechende Fahrerlaubnis unterwegs war, sondern offenbar auch unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Als Krönung des Ganzen stellte sich dann noch heraus, dass der Roller gestohlen war. Die Jugendliche musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Weiter erwartet sie ein Strafverfahren.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361 580-108 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/