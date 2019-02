Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß mit ...

Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Aalen - Essingen: Frontalzusammenstoß - ein Schwer- und ein Leichtverletzter

Am Sonntag, gegen 16:53 Uhr, befuhr der 60 Jahre alte Lenker eines BMW die B 29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Auf Höhe einer Gärtnerei geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 49jährigen Fahrers. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, der Mercedes-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden summiert sich auf geschätzte 70.000 Euro. Die B 29 war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 18:45 Uhr teilgesperrt.

