Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß von 2 ...

Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß von 2 Krädern in Essingen

Aalen - Essingen: Frontalzusammenstoß von 2 Krädern

Am So., 07.10.2018, gegen 12.35 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Fahrer mit seinem Krad der Marke BMW die Lautenburger Steige in Fahrtrichtung Lauterburg. Dieser war zugehörig zu einer größeren Motorradgruppe. In der dortigen Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers nach links auf die Gegenfahrspur. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem 62-jährigen BMW-Kradfahrer und seiner 57-jährigen Sozia, die die Lautenburger Steige in Fahrtrichtung Essingen befuhren. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Personen schwer verletzt, wobei bei dem 62-jährigen Fahrer Lebensgefahr besteht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000.- Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lautenburger Steige gesperrt. Im Einsatz waren noch 3 Rettungswagen und die Feuerwehr mit 2 Fahrzeugen und 13 Mann.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/