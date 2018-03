Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Fußgängerin bei Unfall ...

Ostalbkreis: Fußgängerin bei Unfall getötet; Mutprobe endet im Krankenhaus; Einbrüche und anderes

Ostalbkreis - Ellwangen: Fußgängerin tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen zog sich eine 69 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Ellwangen zu. Gegen 19.15 Uhr überquerte die Frau die Landesstraße 1060 an der Kreuzung zur Max-Eyth-Straße. Dort wurde sie von einem Pkw, VW Tuareg eines 32-Jährigen erfasst, der auf der Landesstraße in Richtung Röhlingen unterwegs war. Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer musste infolge eines Schocks mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Neben Rettungsdienst, Gutachter und Polizei war auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Abtsgmünd: Fragwürdige Mutprobe

Einen Bruch des Handgelenkes zog sich ein 13-Jähriger am Sonntagmittag bei einer sehr fragwürdigen Mutprobe zu. Kurz nach 14:00 Uhr überstieg der Junge das Metallgeländer der Fußgängerbrücke über die Lein zwischen dem Rathausplatz und der Gerberstraße, um sich daran entlang auf die andere Flußseite zu hangeln. Kurz vor Erreichen der Gerberstraße verließen den 13-Jährigen wohl seine Kräfte und er stürzte rund 5 Meter in die Tiefe. Der Bub wurde vom Notarzt und Rettungsdienst schwerletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er operiert wurde. Sein 14 Jahre alter Freund war nach dem Unfall so durcheinander, dass er von Beamten des Aalener Polizeireviers zu seinen Eltern gebracht wurde. Beide Elternpaare wähnten ihren Nachwuchs beim jeweils anderen Freund gut aufgehoben.

Neresheim: Unfall mit Quad

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag kurz vor 14 Uhr auf der Kösinger Straße ereignete, zog sich ein 35-Jähriger leichte Verletzungen zu. In einer Linkskurve verlor der 35-Jährige die Kontrolle über das von ihm gelenkte Quad und stürzte zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf circa 3.000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht angemeldet war. Dem 35-Jährigen droht ein Strafverfahren, unter anderem wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Oberkochen: 9-Jähriger von Pkw erfasst

Glücklicherweise unverletzt überstand ein 9-Jähriger am Sonntagmittag einen von ihm verursachten Verkehrsunfall. Kurz nach 13 Uhr befuhr der Junge mit seinem Fahrrad den Gehweg der Katzenbachstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Katzenbachstraße / Bühlstraße fuhr das Kind ohne zu schauen auf vom Gehweg auf die Fahrbahn, um die zu passieren. Hier wurde er vom Pkw BMW eines 46-Jährigen erfasst. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeuge zerkratzt

Noch unbekannt ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagmittag 13 Uhr und Sonntagmittag 12 Uhr verursachten, als sie zwei Fahrzeuge zerkratzten, die in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz auf dem Karlsplatz abgestellt waren. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Unterkochen: In Gartenhaus eingebrochen

Zwischen Montag 5. März und Samstagmorgen 10:00 Uhr schlug ein Unbekannter das Sprossenfenster einer Gartenhütte im Brandweg ein und durchsuchte die Hütte anschließend. Entwendet wurde offenbar nichts; der verursachte Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Westhausen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3203 erfasste ein 58-Jähriger am Sonntagabend gegen 20 Uhr mit seinem Pkw Alfa Lancia ein die Fahrbahn querendes Reh. Nach dem Anprall flüchtete das Tier in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Lauchheim: Aufgefahren - 5000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein 46-Jähriger die Fahrgeschwindigkeit seines Pkw Peugeot am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der B 29 Höhe Röttinger Höhe, verringern. Ein 58-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf. Bei dem Unfall, bei dem sämtliche Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Lorch: Vorfahrt missachtet

Vier Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend ereignete. Kurz nach 20 Uhr übersah eine 18-jährige Mini-Fahrerin an der Einmündung Ziegelwaldstraße / Kreisstraße 3334 Richtung Wäschenbeuren, den Pkw Hyundai eines 79-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten alle vier Insassen des Pkw Hyundai leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin gab an, dass am Hyundai der Blinker gesetzt war und sie deshalb abgebogen ist. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Waldstetten: Einbruch, Diebstahl und Unfallflucht

Unbekannte drangen zwischen Samstagabend 20.30 Uhr und Sonntagmorgen 8.30 Uhr in das Büro eines Autohandels in der Rudolf-Diesel-Straße ein und entwendeten ein Diagnosegerät im Wert von rund 500 Euro. Die Täter nahmen aus dem Büroraum mehrere Fahrzeugschlüssel mit und bewegten damit dazugehörige Pkw, die auf dem Gelände abgestellt waren. Letztlich entwendeten die Einbrecher einen schwarzen Pkw Audi. Vermutlich mit diesem Fahrzeug beschädigten die Unbekannten in der Dreifaltigkeitsstraße einen geparkten Mercedes und verursachten einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Von dem beschädigten Mercedes montierten die Täter die Kennzeichen ab, die sie vermutlich an dem schwarzen Audi befestigten. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib des entwendeten Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr verursachte ein 56-Jähriger einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Von der B 29 kommend, bog er mit seinem Pkw Skoda nach links auf die Lorcher Straße ab. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Verkehrsinsel. An seinem Fahrzeug wurde bei dem Unfall die Ölwanne aufgerissen, wodurch rund 5 Liter Öl auf die Fahrbahn lief. Der Sachschaden wurde auf circa 2.000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Fensterscheibe eingeworfen

Rund 500 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte, als sie zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagmorgen 7.30 Uhr einen Stein gegen die Fensterscheibe einer Bäckerei in der Sebaldstraße warfen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

