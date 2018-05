Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Katze angeschossen, im Bus ...

Ostalbkreis: Katze angeschossen, im Bus gezündelt, Einbruch in Scheune, Verkehrsunfälle

Ostalbkreis - Westhausen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagvormittag auf der Aalener Straße, als gegen 11.10 Uhr ein 63-jähriger Fahrzeuglenker auf den verkehrsbedingt vor ihm haltenden Pkw einer 29-jährigen Fahrerin auffuhr. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Hüttlingen: Platz gemacht, Schaden gehabt

Am Freitagvormittag befuhr eine 54-jährige VW-Fahrerin die Straße An der Pfitze in Richtung Kreisverkehr. Um einem aus einem Parkplatz einfahrenden Lkw die Einfahrt zu ermöglichen fuhr sie gegen 9 Uhr rückwärts und prallte dabei gegen den hinter ihr haltenden Pkw Subaru einer 80-jährigen Fahrerin. Sie verursachte dabei einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

Aalen: Katze verletzt

Wasseralfingen: Bei der Polizei in Aalen wurde angezeigt, dass eine Katze verletzt wurde. Bei der anschließenden tierärztlichen Behandlung sei festgestellt worden, dass zwei Luftdruckprojektile im Körper stecken blieben. Nach dem bei der Halterin bekannten Bewegungsradius des Tieres müsste sich die Tat am Mittwochmorgen im Bereich des Sulzdorfer Berges, zwischen Sulzdorfer Straße und Bucher Straße ereignet haben. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu Personen, die dort mit einer Luftdruckwaffe hantieren, machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/97960 zu melden.

Aalen: Rückwärts eingefahren

Einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte ein 67-jähriger VW-Fahrer am Freitagmorgen, als er rückwärts vom Fahrbahnrand auf die Friedrichstraße einfuhr und gegen 8 Uhr mit einem in Richtung Stuttgarter Straße fahrenden Pkw Ford-zusammenstieß.

Jagstzell: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagvormittag wurde ein weißer Audi Q7 beschädigt, als er zwischen 9 Uhr und 9.20 Uhr auf einem Stellplatz vor dem Haupteingang eines Lebensmitteldiscounters in der Crailsheimer Straße abgestellt war. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen gelben Transporter/Klein-Lkw älteren Baujahres handeln, der vermutlich in der Parkreihe gegenüber abgestellt war. Hinweise auf den nach dem Unfall geflüchteten Verursacher, der dem Audi-Besitzer einen Schaden von ca. 2000 Euro hinterließ, bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300.

Bopfingen: Im Bus gezündelt

Im Bus wurden einem mitfahrenden zehnjährigen Schüler Kopfhaare angesengt, wozu vermutlich ein Feuerzeug benutzt wurde. Der Vorfall fand bereits am vergangen Montag (7.5.) auf dem Nachhauseweg von der Schule statt. Die Anzeige erfolgte erst am Freitag (11.5.) bei der Polizei, weil die Eltern des Kindes zunächst versuchten, mit eigenen Möglichkeiten auf die Auslöser zu kommen. Die Polizei Bopfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun die Mitfahrer im Bus, wer im Bus zwischen Stauferschule und Stadtmitte, der dort gegen Mittag unterwegs war, entsprechende Wahrnehmungen gemacht hat. Hinweise werden unter Telefon 07362/96020 erbeten.

Stödtlen: In Scheune eingebrochen

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde an einer Scheune in der Tannhausener Straße eine Holzeingangstüre aufgebrochen und anschließend aus einem Lagerraum zwei Motorsägen der Marke Stihl MS 290 und MS 160i im Wert von ca. 1000 Euro entwendet. Die Polizei in Tannhausen nimmt dazu unter Telefon 07964/330001 entsprechende Hinweise entgegen.

