Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Kind auf Geländestrecke ...

Ostalbkreis: Kind auf Geländestrecke schwer verletzt, Entschuldigungsbrief an die Polizei, Einbruch und Unfall durch Senior.

Aalen - Heubach: 10-Jähriger auf BMX-Strecke schwer verletzt

Ein 10-jähriger Junge hat sich am Donnerstagvormittag auf einer BMX-Strecke bei Heubach bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Junge hatte sich mit seinem Zwillingsbruder auf der BMX-Strecke befunden. Bei einem abgebrochenen Versuch über eine Schanze zu fahren, war er von einem Felsen etwa 1,50 Meter hinab gestürzt und hatte sich hierbei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Abtsgmünd: Suchaktion nach 9-Jährigem endet mit Entschuldigungsbrief bei der Polizei

Reue hat ein 9-Jähriger am Donnerstagvormittag bei der Polizei gezeigt, nachdem er zuvor unerlaubt von einer Ferientagesbetreuung bei Abtsgmünd ausgebüxt war. Der Bub war am Donnerstagmorgen von seiner Mutter, wie schon die ganze Woche, zu der Ferienbetreuung gebracht worden. An diesem Morgen wollte nicht bei der Betreuung bleiben, weshalb er sich unerlaubt entfernte. Als ein Betreuer dies bemerkte, alarmierte er die Polizei, welche sich auf die Suche nach dem Jungen machte. Inzwischen war der Bub von einem Autofahrer aufgegriffen worden, der ihn an der B 19 gesehen hatte.

Nach dem Einsatz erschien der Bub mit seiner Mutter beim Polizeiposten Abtsgmünd und entschuldigte sich für den von ihm ausgelösten Polizeieinsatz. Er überreichte ein von ihm selbst angefertigtes Entschuldigungsschreiben, welches die Polizeibeamten sehr gerne annahmen. Weil es so nett war, anbei der Wortlaut im Original: "Liebe Polizei, ich entschuldige mich für den erger, ich werde das niewider tuhn.."

Aalen: 72-Jähriger verlor Kontrolle über Pkw

Ein 72-Jähriger hat am Donnerstagmorgen aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Daimler verloren. Der Senior hatte kurz vor 08:00 Uhr die Hegelstraße befahren, als er plötzlich über die Gegenfahrbahn hinweg in einen Vorgarten fuhr. Dort fuhr gegen Zierbäume und anschließend in einer Hofeinfahrt gegen einen geparkten VW, der sich daraufhin um 90 Grad drehte. Anschließend fuhr der Daimlerfahrer weiter durch einen anderen Vorgarten und prallte schließlich gegen einen Bauschuttcontainer. Bei dem Unfall war ein Sachschaden von circa 8.000 Euro entstanden. Der Senior blieb unverletzt.

Heubach: Einbrüche

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Getränkehandel In den Bachwiesen eingebrochen. Dort entwendeten sie aus verschiedenen Behältnissen mehrere hundert Euro. Weiter waren, vermutlich die gleichen Täter, in der Hauptstraße in eine Gaststätte eingedrungen. Hierbei hatten sie einen kleinen Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden bei den Einbrüchen beträgt mehrere hundert Euro.

