Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Körperverletzung, ...

Ostalbkreis: Körperverletzung, Pkw-Aufbrüche, Unfälle und Schmiererei

Aalen - Schwäbisch Gmünd: Auseinandersetzung auf dem Marktplatz

Am Samstag wurde ein 20-Jähriger von einem 31-Jährigen gegen 07:00 Uhr auf dem Marktplatz niedergeschlagen. Der 20 Jahre alte Mann musste aufgrund seiner Verletzungen behandelt werden, verweigerte jedoch jegliche Maßnahmen durch den Rettungsdienst. Im Rettungswagen versuchte er nach den eingesetzten Polizeibeamten und den Sanitätern zu schlagen und zu treten. Er spuckte um sich und beleidigte die eingesetzten Kräfte. Letztlich wurde der 20-Jährige dann doch zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aalen: Diebstähle aus Pkw

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlug ein Unbekannter im Stadtgebiet von Aalen an zwei geparkten Fahrzeugen, einem Pkw Audi, der in der Lilienfeinstraße abgestellt war sowie an einem Pkw VW in der Sauerbruchstraße die Seitenscheiben der Fahrertüren ein und entwendete aus der Seitenablage jeweils den dort abgelegten Geldbeutel. Dadurch entstanden an beiden Fahrzeugen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Jagstzell: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte ein 40-jähriger Fahrzeuglenker, als er am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr auf der Mühlstraße im Bereich der Jagstbrücke auf den Pkw eines 49-Jährigen auffuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Bopfingen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren ihres Pkw Audi Q 5, der in einer Einfahrt in der Jahnstraße stand, stieß eine 71-jährige Fahrzeuglenkerin gegen 12.30 Uhr am Montagmittag gegen einen Ford Fiesta, der auf der gegenüberliegenden Seite auf einem Parkstreifen abgestellt war. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Eine 23-jährige Seat-Lenkerin, die am Montagvormittag gegen 9.35 Uhr auf der Filstalstraße unterwegs war, fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihr abbremsenden Pkw einer 21-jährigen Mercedes-Lenkerin auf und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei - Polizei sucht Hinweise

Die Brücke beim Musikerheim in der Eutighofer Straße wurde von Unbekannten durch einen Schriftzug beschmiert, wodurch ein Schaden von ca. 250 Euro entstanden ist. Die Farbschmiererei dürfte am 25.5. begangen worden sein, wurde aber erst nachträglich bei der Polizei angezeigt. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Einen Schaden von ca. 5000 Euro verursachte am Montagmittag ein 35-jähriger Lkw-Lenker, als er gegen 12.30 Uhr einen geparkten VW Tiguan beim Vorbeifahren streifte, der auf der Felix-Wankel-Straße abgestellt war.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer schwer verletzt

Am Montagvormittag stellte ein 56-jähriger Lkw-Lenker gegen 9.45 Uhr sein Fahrzeug am Fahrbahnrand der Leutzestraße ab. Beim Öffnen der Fahrertüre kollidierte er mit dem von hinten heranfahrenden 74-jährigen Radfahrer, der stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden entstand keiner.

