Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Mehrere Diebstähle in ...

Ostalbkreis: Mehrere Diebstähle in Ellwangen und Böbingen; Einbruch in Gschwender Wohnhaus; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis - Aalen: Geparkten Pkw beschädigt

Ein geparkter Pkw Daimler Benz, der am Dienstagabend auf einem Kundenparkplatz in der Heinrich-Rieger-Straße abgestellt war, wurde zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken beschädigt. Die Polizei in Aalen nimmt unter Telefon 07361/5240 dazu Hinweise entgegen.

Oberkochen: Radfahrerin gestürzt

Eine 36-jährige Radfahrerin war am Dienstag gegen 18.45 Uhr mit ihrem Mountainbike im Bereich Langer Teich/Römerkeller unterwegs, als sie von einem Trampelpfad abkam und dabei gegen einen Baum prallte. Dabei zog sie sich Verletzungen zu.

Aalen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Oberalfingen: Am Dienstagnachmittag bog ein 31-jähriger BMW-Fahrer von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Durchgangsstraße ein. Als er wegen eines einfahrenden Lkws ein Stück zurücksetzten musste, stieß er gegen einen Pkw Porsche, dessen 40-jähriger Fahrer inzwischen hinter ihm wartete. Dabei entstand an den beiden Unfallautos ein Schaden von zusammen etwa 8000 Euro.

Westhausen: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 wollte am Dienstagnachmittag vor der Anschlussstelle Aalen/Westhausen der 56-jährige Fahrer eines Wohnwagengespanns gegen 16.20 Uhr einen in Richtung Würzburg vorausfahrenden Lkw überholen. Dabei geriet das Gespann ins Schlingern, wodurch der Wohnwagen umkippte und den linken Fahrstreifen blockierte. Die dadurch ausgelösten Verkehrsstörungen blieben eher gering. Der Sachschaden wurde auf ca. 5500 Euro geschätzt.

Ellwangen: Fahrraddiebstahl

Am Dienstag wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Specialized Typ Stumpjumper, mit neongrünen Applikationen entwendet. Das Rad war zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr im Außenbereich eines Supermarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt. Der Wert des Rades liegt bei ca. 1400 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen, Telefon 07961/9300.

Ellwangen: Diebstahl von Handtasche

Aus einem Fahrradkorb wurde am Dienstag gegen 18.10 Uhr die Handtasche entwendet, während sich die 58-jährige Besitzerin gerade in einem Geschäft in der Schmiedstraße aufhielt. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei Männer, die vom Tatort wegrannten, der eine über die Aalener Straße in Richtung Bahnhof, der andere auf der Schmiedstraße in Richtung Marktplatz. Die zwei wurden von Zeugen wie folgt beschrieben: beide hatten dunkle Hautfarbe, einer hatte eine Rasta-Frisur mit eingearbeiteten bunten Gummis. Er war bekleidet mit dunklen Schuhen, einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Unterhemd. Der andere hatte ebenfalls eine Rasta-Frisur und war bekleidet mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose und einem grauen Unterhemd. Zeugen des Diebstahls und Personen, die Hinweise auf Personen mit dem beschriebenen Aussehen machen können, werden gebeten, sich unter

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Einen Schaden von ca. 15 000 Euro verursachte am Dienstagmorgen eine Pkw-Fahrerin, als sie gegen 6.30 Uhr von der L 1060 in Richtung der BAB 7 auffahren wollte. Beim Abbiegen stieß sie mit einer entgegenkommenden 26-jährigen Auto-Fahrerin zusammen.

Ellwangen: Unfall neben der Autobahn

Auf der Rastanlage Ellwanger Berge an der BAB 7 stießen am Dienstagmittag ein Lkw und ein Pkw zusammen, wobei Sachschaden von mehr als 20 000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge fuhren kurz vor zwölf Uhr aus Richtung Tankstelle in Richtung der Parkplätze. Weil sich dort die Fahrbahn auf eine Fahrspur verengt, stießen Lkw und Pkw zusammen. Am Lkw entstand dabei ein Schaden, der auf etwa 1000 Euro geschätzt wurde, der Schaden am Pkw Porsche war mit geschätzten 20 000 Euro deutlich höher.

Gschwend: Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag entdeckten die vom Hausbesitzer während seiner Urlaubsabwesenheit beauftragten Zugeher, dass in das betreute Wohnhaus eingebrochen worden war. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass die Einbrecher über ein von ihnen aufgehebeltes Fenster ins Haus eingedrungen war. Im Inneren waren auf mehreren Etagen Räume betreten und Behältnisse durchsucht worden. Bislang konnte nicht festgestellt werden, ob die Einbrecher dabei Beute machten. Die Polizei fragt die Bevölkerung nach ihren Beobachtungen. Das Wohngebäude befindet sich im Wohngebiet östlich der Bundesstraße und nördlich der Frickenhofer Straße. Der Zeitraum für den Einbruch wird derzeit zwischen Montagmittag und Dienstagmittag gesehen. Alle Hinweise werden unter der Telefonnummer 07176/6562 an die Polizei in Spraitbach erbeten.

Böbingen: E-Bike und Mountainbike entwendet

Aus einem Carport an der Klotzbachstraße wurden zwei Fahrräder entwendet. Dabei handelte es sich um ein schwarz- weißes Mountainbike der Marke Bergamont Roxtar im Wert von knapp 1000 Euro und um ein schwarz- rotes E-Bike der Marke Specialized Levo im Wert von rund 2700 Euro. Der Zeitraum, in dem der Diebstahl begangen worden sein muss, kann von den Eigentümers auf die Zeit zwischen Sonntagabend und Montagabend eingegrenzt werden. Wer in diesem Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 mit der Polizei in Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Eingefahren und aufgefahren

Beim rückwärts Einfahren aus einer Ausfahrt auf die Goethestraße stieß am Dienstagnachmittag ein 62-jähriger BMW-Fahrer gegen 16 Uhr mit dem gerade hinter ihm anhaltenden Pkw Skoda eines 33-jährigen Fahrers zusammen. Er verursachte dabei einen Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Heubach: Sachbeschädigung an Grillstelle

Einen Schaden von sicherlich ein paar hundert Euro hinterließen Unbekannte, als sie zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an der Grillstelle bei der Waldschenke im Bereich Rosenstein eine Sitzbank sowie das Dach beschädigten. Wer hinweise auf die Täter geben kann, möge sich unter Telefon 07173/8776 mit der Polizei in Heubach in Verbindung setzen.

