Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Nach Verletzung mit Messer ...

Ostalbkreis: Nach Verletzung mit Messer in Oberkochen Cannabis-Plantage gefunden; 85-jähriger Radfahrer nach Unfall in Ellwangen auf der Intensivstation; Sachbeschädigung, Diebstahl, Verkehrsunfälle

Ostalbkreis - Oberkochen: Durch Messerstich verletzt

Am frühen Freitagmorgen wurden Polizei und Rettungsdienste zu einem Verletzten in den Nelkenweg gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, war dort ein 27 Jahre alter Mann gegen 4.20 Uhr durch einen Messerstich in die Bauchgegend verletzt worden. Die Polizei nahm sofort die Fahndung auf und konnte in deren Verlauf zwei Männer festnehmen, die mit der Tat in Verbindung zu bringen waren. In der Wohnung der Männer, die beide im selben Haus wohnen, fand die Polizei unter anderem eine Cannabis-Aufzuchtanlage, die im Folgenden beschlagnahmt wurde. Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt und vorläufig stationär aufgenommen; die Verletzung ist eher oberflächlicher Natur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen zwei 35 und 29 Jahre alte Tatverdächtige aufgenommen. Bislang ist der Polizei bekannt, dass sich der 35 Jahre alte Haupttatverdächtige und der Geschädigte wohl gut kennen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei werden fortgeführt.

Oberkochen: Gebäude beschädigt

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 47-jähriger Lkw-Fahrer am Freitagvormittag verursachte, als er gegen 11.45 Uhr beim Abbiegen ins Schreinergäßle die Ecke eines Gebäudes beschädigte.

Neresheim: 5000 Euro Sachschaden

Gegen 10.45 Uhr überholte eine 63-Jährige mit ihrem Pkw Honda am Freitagvormittag auf der Landesstraße 1084 zwischen Elchingen und Neresheim den vorausfahrenden Mercedes Benz eines 47-Jährigen. Beim Wiedereinscheren streifte sie den Mercedes und verursachte einen Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Vermutlich durch Fußtritte beschädigte ein bislang Unbekannter die Türen eines in der Schellingstraße geparkten Pkw Opels. Die Schäden wurden in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen, 2 Uhr bis Freitagmorgen, 7 Uhr verursacht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Fahrzeug aufgebrochen

Zwischen Donnerstagabend, 23 Uhr und Freitagmorgen, 7 Uhr wurde aus einem Pkw Mercedes Benz, der in der Gödrestraße abgestellt war, drei Mobiltelefone und zwei Geldbörsen mit Bargeld entwendet. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.

Ellwangen: 85-jähriger Radfahrer nach Unfall auf der Intensivstation

Ein 85 Jahre alter Radfahrer zog sich bei einem Unfall am Freitagmorgen schwere Verletzungen zu. Der Senior war auf der Dresdener Straße bergabwärts unterwegs und bog gegen 8.45 Uhr nach rechts in die Erfurter Straße ab. Vermutlich weil er beim Abbiegevorgang nach rechts schnell war, fuhr er in einem weiten Bogen in die Erfurter Straße ein, wo er seitlich mit einem entgegen kommenden Pkw Opel zusammenstieß, der aus seiner Sicht die Erfurter Straße von rechts nach links befuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen, unter anderem am Kopf zu. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde er zumindest zunächst intensivmedizinisch versorgt. Die 42 Jahre alte Pkw-Fahrerin blieb beim Unfall unverletzt. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass von den zwei Bremsen am Fahrrad eine gar nicht funktionierte und die andere nur zu einem geringen Teil, was möglicherweise die Ursache für die Geschwindigkeit beim Abbiegen war. Zudem trug der Senior keinen Helm. Der Schaden am Pkw wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Donnerstag, um Mitternacht und Freitagmorgen, gegen 9.45 Uhr ein Verkehrszeichen, das an der Landesstraße 1160 zwischen Degenfeld und Weiler auf Höhe des Furtlepass aufgestellt ist. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Waldstetten, Telefon 07171/42454.

Iggingen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer beschädigte am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr einen in der Gartenstraße geparkten Pkw VW und richtete dabei einen Sachschaden von rund 2000 Euro an.

