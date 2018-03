Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Polizisten angegriffen in ...

Ostalbkreis: Polizisten angegriffen in Bopfingen und Schwäbisch Gmünd, Unfallflucht in Westhausen und Steinewerfer in Ellwangen

Aalen - Bopfingen: Betrunkene Autofahrerin geht auf Polizisten los

Am Donnerstag gegen 21:30 Uhr meldete die Besatzung eines Rettungswagens einen Pkw der von Aufhausen in Richtung Bopfingen fuhr. In Zusammenarbeit mit der Rettungsleitstelle und dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen, konnte schnell eine Streife des Polizeireviers Ellwangen an das Fahrzeug herangeführt werden, das am Ortsbeginn von Bopfingen angehalten hatte. Beim Eintreffen der Streife saß die 46-jährige Fahrerin noch im Auto. Die Polizeibeamten konnten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrnehmen. Zunächst verhielt sich die Autofahrerin noch kooperativ und erklärte sich bereit, einen Alkoholtest durchzuführen, woran sie jedoch mehrfach scheiterte. Auch einer Blutentnahme im Krankenhaus Ellwangen wollte sie sich zunächst freiwillig unterziehen, als sie dann im Streifenwagen Platz nehmen sollte, ging sie unvermittelt auf die begleitende Polizeibeamtin los und kratzte diese mehrfach. Nachdem sie dann trotzdem ins Krankenhaus verbracht worden war, versuchte sie sich dort weiterhin gegen die Maßnahme zu widersetzen und musste durch mehrere Einsatzkräfte festgehalten werden. Nachdem die Blutentnahme beendet war, wurde sie nach richterlicher Anordnung zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch die Angriffe der 46-Jährigen wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Ellwangen: Jugendliche Steinewerfer

Am Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr wurden der Polizei mehrere Jugendliche gemeldet, die im Bereich der Jagst von den Bahngleisen Steine auf vorbeifahrende Autos warfen. Durch eine Polizeistreife konnten vier Personen angetroffen werden, die sofort zu flüchten versuchten, was jedoch nicht gelang. Sie wurden alle mit zum Polizeirevier Ellwangen genommen, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden. Im Laufe der Befragung gaben sie an, dass sie lediglich Steine in die Jagst werfen wollten und dabei aus Versehen ein vorbeifahrendes Auto getroffen hatten. Über das getroffene Fahrzeug ist bislang nichts bekannt. Der Geschädigte wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen (07961 930-0) zu melden.

Westhausen: Unfallflucht auf Firmenparkplatz

Am Donnerstag zwischen 14:00 und 18:00 Uhr wurde auf einem Firmenparkplatz in der Röttinger Straße ein Pkw beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte das Auto des Geschädigten, vermutlich beim Ausparken, an der rechten Vorderseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Aalen oder den Polizeiposten Westhausen erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Gewahrsam nach Schlägerei, zwei verletzte Polizeibeamte

In einer Gaststätte in der Parlerstraße kam es am Donnerstag gegen 23:45 Uhr zu einer Schlägerei zwischen ungefähr 15 Personen. Die Schlägerei verlagerte sich in der Folge auf die Straße. Als die erste Polizeistreife eintraf, wurden die Polizeibeamten von zwei bislang unbekannten Personen massiv angegriffen und dabei leicht verletzt. Nachdem weitere Unterstützungskräfte eingetroffen waren, wurden die Streitenden getrennt. Dabei widersetzte sich ein Beteiligter fortgesetzt den polizeilichen Maßnahmen und ging mit erhobener Faust auf die Polizisten los. Er wurde zu Boden gebracht und nach richterlicher Anordnung bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam genommen.

