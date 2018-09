Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Radfahrer in Aalen leicht ...

Ostalbkreis: Radfahrer in Aalen leicht verletzt, Fußgängerin in Heubach schwer verletzt, Blechschadenin Ellwangen

Aalen - Aalen: Radfahrer übersehen, leicht verletzt

Wasseralfingen: Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Schlossstraße übersah die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundais eine 53 Jahre Pedelec-Fahrerin, die bereits im Kreisel unterwegs war. Durch den Zusammenstoß gegen 6.40 Uhr wurde die Radlerin leicht verletzt, am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Ellwangen: Einparkschaden

Bei einem Einparkunfall auf einem Parkplatz am Marktplatz entstand am Donnerstagvormittag, gegen 11.50 Uhr an zwei beteiligten Pkw Sachschaden von zusammen rund 1500 Euro.

Heubach: Frau mit Rollator angefahren und schwer verletzt

In der Richard-Wagner-Straße wurde am Donnerstagmittag eine Frau angefahren, die mit Hilfe eines Rollators unterwegs war. Der 72-jährige Fahrer eines Pkw Hyundais befuhr gegen die Wohngebietsstraße etwas nach links versetzt, wohl weil er an parkenden Fahrzeugen vorbei musste und prallte dabei kurz nach der Einmündung der Franz-Schubart-Straße gegen einen aus seiner Sicht links geparkten Pkw BMW. Nach dem Zusammenstoß rollte der Hyundai noch ein Stück aus und erfasste dabei die Fußgängerin. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei war die Fußgängerin hinter einem Pkw auf die Straße getreten, der hinter dem angefahrenen BMW parkte. Der Schaden an den beiden Autos wurde auf zusammen etwa 10 000 Euro geschätzt. Die Fußgängerin erlitt beim Anprall schwere Verletzungen und wurde zur Versorgung in die Stauferklinik eingeliefert. An der Unfallstelle konnte die Identität der Frau nicht ermittelt werden; die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171/3580 bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-107 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/