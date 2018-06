Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis-Raum Aalen: ...

Ostalbkreis-Raum Aalen: Fahrraddiebstahl, Unfälle und Hundebiss

Aalen - Aalen: E-Bike entwendet

Am Sonntagabend entwendete zwischen 19.30 und 22 Uhr ein Dieb das neue E-Bike eines 54-Jährigen, das dieser auf der Rückseite einer Gaststätte am Marktplatz abgestellt und angekettet hatte. Das schwarze Rad der Marke Haibike wurde vor vier Wochen gekauft und hat einen Wert von ca. 2500 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des E-Bikes nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagabend zu. Kurz vor 21 Uhr fand ein Mann den Verletzten an der K3241 neben seinem Fahrrad liegend im Bereich Burghardsmühle vor. Der Zeuge konnte, da er selbst Arzt ist, die Erstversorgung des Mannes übernehmen. Der Radfahrer, dessen Identität noch nicht geklärt ist, wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Entsprechende Hinweise nimmt das Polizeirevier in Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unbekannter entwendete Roller

Gegen 16 Uhr am Sonntagnachmittag stellte ein 52-Jähriger fest, dass sein Roller, den er gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz des Hirschbach-Freibades abgestellt hatte, entwendet wurde. Der schwarze Roller der Marke Explorer Space im Wert von rund 1000 Euro, war mit einem Lenkradschloss gesichert. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine verletzte Motorradfahrerin und ein Sachschaden von rund 1500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag ereignete. Kurz nach 14 Uhr befuhr die Zweiradfahrerin, die zusammen mit drei weiteren Motorradfahrern unterwegs war, die Landesstraße 1076 zwischen Hülen und Waldhausen. Dort hatte ein Pkw-Fahrer angehalten, um nach links in einen Feldweg einzubiegen. Ein nachfolgender Autofahrer hatte die Situation erkannt und seinen Pkw ebenfalls abgebremst. Die Motorradfahrerin bremste daraufhin ebenfalls ab, verlor hierbei jedoch die Kontrolle über ihre Harley Davidson, wodurch die 44-Jährige auf die Straße stürzte. Die Zweiradfahrerin, die sich eine schwere Verletzung an der Schulter zuzog, wurde ins Krankenhaus verbracht.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag zwischen 3.30 Uhr und 10 Uhr einen Pkw Ford Kuga, der auf dem Parkplatz eines Hotels in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1076 zwischen Waldhausen und Ebnat erfasste eine 45-Jährige am Sonntag gegen 00.20 Uhr mit ihrem Pkw Ford einen die Fahrbahn querenden Hasen. Am Fahrzeug der 45-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Ein 75-Jähriger beschädigte am Samstagabend gegen 17.45 Uhr mit seinem Pkw Fiat Panda einen in der Hauptstraße abgestellten Pkw VW Golf und fuhr anschließend, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, davon. Zeugen des Unfalls notierten sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges, so dass der 75-Jährige rasch ermittelt werden konnte.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 20-Jährige ihren Pkw BMW am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Julius-Bausch-Straße anhalten. Ein 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Golf auf. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Aalen: Jugendlicher wurde von Hund gebissen

Am Samstagmittag wurde gegen 12.30 Uhr ein 17-Jähriger, der durch die Unterführung vom Bahnhof in Richtung Finanzamt ging, von einem Hund gebissen, der zusammen mit seinem "Herrchen" in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Anschließend entfernte sich der Hundehalter. Anhand der guten Personenbeschreibung des Mannes konnte dieser mit seinem schwarzen Schäferhund in der Schelmenstraße angetroffen werden. Der 23-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Der 17-Jährige erlitt eine Verletzung am Gesäß, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hofherrnstraße beschädigte ein 74-Jähriger am Samstagvormittag gegen 11 Uhr mit seinem Pkw Opel Meriva beim Rangieren den Pkw Suzuki eines ebenfalls 74-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: Bei Sturz leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich die Fahrerin eines Kleinkraftrades bei einem Unfall am Freitagabend zu. Sie war gegen 21.40 Uhr auf der K3325 zwischen Treppach und Affalterried unterwegs, als sie von einem größeren weißen Fahrzeug überholt wurde, dessen Fahrer zu wenig Seitenabstand hielt. Die Zweiradfahrerin wich in den Grünstreifen aus und kam dabei zu Fall. Das weiße Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise auf dieses erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.

