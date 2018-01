Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis-Raum Aalen und Ellwangen: ...

Ostalbkreis-Raum Aalen und Ellwangen: Unfälle

Aalen - Aalen: Unfall beim Ausparken

Als eine 49-jährige Opel-Lenkerin am Montagnachmittag gegen 14 Uhr auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ulmer Straße einfuhr, fuhr von links im Parkplatzbereich ein Renault-Lenker rückwärts aus einer Parklücke und prallte gegen die Fahrertüre des Pkw Opel. Der Unfallverursacher parkte daraufhin wieder ein und entfernte sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle, als die Geschädigte die Polizei verständigte. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1300 Euro.

Neresheim: Parkrempler

Auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Heidenheimer Straße parkte am Montag gegen 13 Uhr eine 46-jährige Ford-Lenkerin rückwärts aus einer Parkbucht aus. Dabei kollidierte sie mit einer einfahrenden 47-jährigen Audi-Lenkerin. Der Sachschaden wird auf ca. 1100 Euro beziffert.

Westhausen: Lkw rollt gegen Lkw

Verkehrsbedingt musste ein 55-jähriger Lkw-Lenker am Montagmittag sein Fahrzeug auf der B 29 gegen 12.30 Uhr an der Ampel zur Auffahrt auf die BAB 7 anhalten. Dabei rollte der Lkw etwas zurück und beschädigte den dahinter haltenden Lkw eines 21-Jährigen. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Aufgefahren

Beim Befahren der B 29 aus Richtung Affalterried kommend musste eine 22-jährige VW-Lenkerin am Montagmittag ihr Fahrzeug gegen 12 Uhr an der Ampel vor dem Rombachtunnel anhalten. Ein nachfolgender 55-jähriger Mercedes-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Wildunfälle

Bopfingen: Einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte ein Wildschwein an einem Pkw, als es am Sonntagabend gegen 19 Uhr die Fahrbahn der L 1070 zwischen Kerkingen und Edelmühle querte und mit einem VW kollidierte.

Riesbürg: Auf der K 3316 erfasste am Montagabend eine 77-jährige Ford-Lenkerin gegen 20 Uhr auf Höhe Ringlesmühle einen die Fahrbahn querenden Fuchs, der dabei getötet wurde. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Bopfingen: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Montag ein geparkter Pkw Ford Galaxy beschädigt, der zwischen 16.30 Uhr und 19.40 Uhr auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus in der Hauptstraße abgestellt war. An dem Ford entstand am rechten Außenspiegel ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Auffahrunfall

Auf der Haller Straße musste eine 51-jährige Audi-Lenkerin am Montagabend ihr Fahrzeug gegen 18 Uhr verkehrsbedingt unweit der Einmündung zur Berliner Straße abbremsen. Ein nachfolgender 42-jähriger VW-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-106 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/