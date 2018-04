Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis-Raum Aalen und Ellwangen: ...

Ostalbkreis-Raum Aalen und Ellwangen: Unfälle, Einbruchsversuch, brennender Holzzaun und fehlender Bienenstock

Aalen - Aalen: Unfallflucht

Kurz nach 00.30 Uhr am Montagmorgen wurde ein Anwohner der Abtsgmünder Straße durch einen lauten Schlag aufgeschreckt. Als der Mann nachschauen ging, stellte er fest, dass im Hofraum der Heimatsmühle ein beschädigter Pkw Ford Mondeo stand. Bei dem Fahrzeug hielt sich wohl ein junger Mann mit auffälligen Tätowierungen auf. Als der Zeuge den Mann ansprach, ging dieser zu Fuß in Richtung Hüttlingen davon. Der Ford-Fahrer überfuhr zuvor im dortigen Bereich eine Verkehrsinsel, wobei rund 2500 Euro Schaden entstand. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an.

Aalen-Dewangen: Versuchter Einbruch

Durch Geräusche wurde eine 53-Jährige am Montag gegen 00.25 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Die Frau weckte ihren Mann und ging zusammen mit ihm in den unteren Stock ihres Wohnhauses im Spitzackerring. Noch auf der Treppe stehend, erkannten die beiden eine Person, die an der Terrassentür kniete und versuchte, diese zu öffnen. Das Ehepaar begann daraufhin gegen die Scheiben zu klopfen und zu schreien, womit sie den Täter in die Flucht schlugen. Der Unbekannte war vermutlich zuvor über einen Maschendrahtzaun in den Garten eingedrungen. Dort wurde eine Metall-Leiter vorgefunden, die nicht zum Hausstand des Ehepaares gehört. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter nicht aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1165 zwischen Lauterburg und Essingen erfasste ein 55-Jähriger am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen-Ebnat: Aufgefahren

Eine 22-Jährige verursachte am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstand. An der Einmündung der L1084 zur L1076 fuhr sie mit ihrem Pkw VW auf das stehende Motorrad eines 38-Jährigen auf. Sämtliche am Unfall beteiligte Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Hüttlingen: Roller zu schnell

Gegen 14.20 Uhr am Sonntagnachmittag unterzogen Beamte des Polizeireviers Aalen auf der Bachstraße einen 17-Jährigen, der dort mit seinem Roller unterwegs war. Dabei stellten sie fest, dass der Jugendliche an dem Fahrzeug wohl technische Veränderungen vorgenommen hat, so dass dieses eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h aufweist. Der 17-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Erlöschen der Betriebserlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, so dass er von seiner Mutter abgeholt werden musste.

Aalen: Motorradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 30 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag zu. Gegen 15.20 Uhr befuhr er mit seiner Honda die Wasseralfinger Straße. Aufgrund eines Fahrfehlers kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug an der dortigen Böschung auf. Am Motorrad des 30-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Am Sonntagvormittag gegen 11.35 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Wohnwagengespann die Himmlinger Steige von Simmisweiler in Fahrtrichtung Aalen. Kurz vor Himmlingen kam ihm an der dortigen Kuppe ein Wohnmobil entgegen, dessen linke Seitenscheibe wohl komplett geöffnet war und somit auf die Gegenfahrbahn ragte. Durch die Scheibe wurde der Wohnwagen des 48-Jährigen beschädigt, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Der Unfallverursacher, der mit einem silbernen Wohnmobil der Marke Mercedes unterwegs war, fuhr unbeirrt weiter. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: 5000 Euro Schaden bei Brand

Vermutlich durch Funkenflug wurde am frühen Sonntagmorgen ein massiver Holzzaun in der Hirschbergstraße in Brand gesetzt. Am Samstagabend hatten Bewohner im Garten gegrillt und die heiße Glut in der Grillpfanne gelassen. Die Freiwilligen Feuerwehren Aalen und Aalen-Fachsenfeld waren mit insgesamt 21 Einsatzkräften vor Ort. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Riesbürg: Kompletten Bienenstock entwendet

Zwischen Samstagabend 18.30 Uhr und Sonntagmorgen 9.45 Uhr haben Unbekannte einen kompletten Bienenstock samt Bienenvolk entwendet. Der Bienenstock befand sich im Bereich Westerwiesen unweit der Ringlesmühle. Der Wert wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise auf die Diebe bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-106 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/