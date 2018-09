Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis-Raum Aalen und Ellwangen: ...

Ostalbkreis-Raum Aalen und Ellwangen: tödlicher Motorradunfall, Sachbeschädigung und weitere Unfälle

Aalen - Neuler: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Am Sonntagabend verunglückte ein Motorradfahrer auf der L1073 tödlich. Der 35-Jährige befuhr gegen 22.10 Uhr mit seiner Ducati die Strecke von Ellwangen in Richtung Adelmannsfelden. Etwa auf Höhe des Parkplatzes Hirtenviehweide kam er am Ende der Gefällstrecke in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet dabei in den dortigen Graben, stürzte und prallte schließlich gegen einen Baum. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er an der Unfallstelle verstarb und der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Der Schaden an seiner Ducati wird auf 12.000 Euro beziffert.

Ellwangen: Unfallflucht rasch geklärt

Eine 78-Jährige beschädigte am Sonntag gegen 15.30 Uhr beim Einparken in der Oberen Brühlstraße mit ihrem Seat einen Golf. Sie entfernte sich anschließend unerlaubt, wurde dabei aber beobachtet, sodass sie rasch ermittelt werden konnte. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Rosenberg: Mit Pedelec gestürzt

Eine 47-Jährige befuhr am Sonntag die K3230 zwischen Hohenberg und Holzmühle. Dabei kam sie gegen 13.30 Uhr alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich mindestens leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zwei Unfälle beim Fahrstreifenwechsel

Aalen: Auf der Stuttgarter Straße streifte ein in Richtung Johann-Gottfried-Pahl-Straße fahrender 18-jähriger BMW-Lenker am Sonntag gegen 17.45 Uhr beim Fahrstreifenwechsel den Pkw eines 23-jährigen Fiat-Lenkers, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro entstanden ist.

Aalen-Wasseralfingen: Ein KIA-Lenker, der am Sonntag gegen 16.10 Uhr die Bahnparallele Trasse aus Richtung Aalen kommend befuhr, wechselte nach dem Tunnel mehrmals den Fahrstreifen. Als er kurz vor der Verkehrsinsel auf die linke Spur wechselte, ohne dies anzuzeigen, musste der nachfolgende Krad-Lenker eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der durch den Sturz verletzte Krad-Lenker musste ins Ostalbklinikum eingeliefert werden. An dem Krad entstand Schaden von ca. 2000 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung an Pkw

An einem geparkten Pkw, der zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz in der Straße Beim Hecht abgestellt war, wurde der Knauf der Schaltung abgeschraubt sowie die Bedienelemente links und rechts vom Lenkrad abgetrennt. Außerdem leerte der Täter eine vorgefundene Wasserflasche über dem Fahrersitz aus. 300 Euro sind hier die Schadensbilanz. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Eine 24-jährige Ford-Lenkerin missachtete am Sonntagmittag gegen 12 Uhr die Vorfahrt eines 63-jährigen Audi-Lenkers, als sie von der K 3325 nach links auf die B 19 einbiegen wollte. Obwohl der Audi-Lenker noch versuchte auszuweichen, kam es zur Kollision. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 10.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

