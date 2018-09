Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis-Raum Aalen: viele Unfälle, ...

Ostalbkreis-Raum Aalen: viele Unfälle, Diebstahl von Zigarettenautomat und zerkratzter Pkw

Aalen - Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 31-Jähriger befuhr am Sonntagabend die Ebnater Steige (L1084) in Richtung Unterkochen. Dabei war er wohl zu flott unterwegs und wurde zudem von einem Entgegenkommenden geblendet, sodass er gegen 20.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanken prallte. An seinem BMW entstand dabei rund 2500 Euro Schaden, der an den Schutzplanken kann noch nicht beziffert werden.

Aalen: Unfallflucht

Der Fahrer eines älteren Audi A6 touchierte am Sonntagabend gegen 20 Uhr beim Ausparken in der Parkstraße einen VW Golf. Der Fahrer, der mit zwei weiteren jüngeren Männern unterwegs war, entfernte sich anschließend unerlaubt und hinterließ einen Schaden am Frontspoiler des Golfs. Weitere Hinweise auf den Audi nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Rund 2000 Euro Sachschaden entstanden bei einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend auf der K3289 ereignete. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem BMW die Strecke zwischen Waldhausen und Arlesberg. Dabei musste er nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, weil ihm ein unbekanntes Fahrzeug mittig auf der Straße entgegenkam. Der 18-Jährige landete schließlich im Acker und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Essingen: Aufgefahren

Eine 49-jährige Toyota-Fahrerin befuhr am Sonntagnachmittag die B29. Auf Höhe der Margarete-Steiff-Straße bemerkt sie gegen 15 Uhr zu spät, dass ein vor ihr fahrender 70-jähriger Opel-Fahrer seine Geschwindigkeit reduzieren musste und fuhr auf. Dabei entstand Sachschaden von geschätzten 4000 Euro.

Aalen: Unfall auf Hochbrücke

Im Kreisverkehr auf der Hochbrücke stießen am Sonntag gegen 14.15 Uhr ein 18-jähriger Golf-Fahrer sowie ein 74-jähriger Audi-Fahrer zusammen. Dabei entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Aalen: Diebstahl von Zigarettenautomat

Diebe entwendeten am Sonntag zwischen 1 Uhr und 13 Uhr einen kompletten Zigarettenautomat, der in einer Gaststätte in der Stadelgasse aufgestellt war. Der Wert beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf die Diebe, die womöglich mit dem Automaten aufgefallen sind bzw. Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Eine 23-jährige VW-Fahrerin fuhr am Sonntag gegen 13.10 Uhr vom Hölzlesweg in die Fuchsgasse ein. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 20-jährige VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 23-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

In der Wiesendorfstraße beschädigte ein unbekannter Verursacher zwischen Samstag, 23.45 Uhr und Sonntag, 9.45 Uhr einen VW Passat und hinterließ an diesem rund 2000 Euro Schaden. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Audi zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ein Audi zerkratzt, der in der Memellandstraße abtgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

