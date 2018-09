Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis-Raum Schwäbisch Gmünd: vier ...

Ostalbkreis-Raum Schwäbisch Gmünd: vier Unfälle

Aalen - Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Auf der K3334, Höhe Krähe, ereignete sich am Donnerstag ein Auffahrunfall, bei dem rund 8000 Euro Sachschaden entstanden. Ein 39 Jahre alter Smart-Fahrer fuhr dort gegen 16.30 Uhr auf den Sprinter eines 41-Jährigen auf. Der Smart musste anschließ0end abgeschleppt werden.

Waldstetten: Aufgefahren

Auf der L1159 zwischen Rechberg und Straßdorf musste ein 62-Jähriger am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mit seinem BMW anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 61-jährige Opel-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Oberbettringer Straße einen dort parkenden Mercedes. Der Unfall, bei dem der Verursacher rund 2000 Euro Schaden hinterließ, ereignete sich am Donnerstag zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 erbeten.

Mögglingen: Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der B29 zwischen Hermannsfeld und Mögglingen. Ein 30 Jahre alter Sprinter-Fahrer war gegen 11.15 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf den Peugeot eines 41-Jährigen auffuhr. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem noch der VW eines 46-Jährigen beschädigt. Der Schaden wird insgesamt auf rund 14.500 Euro beziffert. Der Verursacher verletzte sich bei dem Unfall zumindest leicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

