Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Rosenberg - Schwelbrand in ...

Aalen - Rosenberg - Schwelbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen

Am Sonntag kurz vor 9 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Zollhof alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass es in einem Stall in der Zwischendecke zu einem Schwelbrand gekommen war. Die Rinder wurden aus dem Stall in eine andere Stallung verbracht. Zur Brandbekämpfung musste die Feuerwehr das Dach teilweise abdecken und mit der Drehleiter den Löschangriff starten. Da der Brandherd auch nach Stunden noch nicht eindeutig lokalisiert werden konnte, mussten weitere Teile des Daches abgedeckt werden. Die Ursache für den Brandausbruch konnte bislang nicht ermittelt werden. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Rosenberg und Ellwangen mit 10 Fahrzeugen und 66 Mann im Einsatz.

