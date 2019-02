Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Sachbeschädigung, ...

Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstand und Unfälle

Aalen - Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 5.20 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertüre eines Pkw Skoda ein, der in dieser Zeit in der Walkstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter eine Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Lauchheim: 25-Jähriger verletzt

Einen Bruch des Unterarms zog sich eine 25-Jährige am Sonntagabend bei einem Sturz zu. Die junge Frau war zusammen mit mehreren Freunden gegen 23.15 Uhr auf dem Nachhauseweg von einer Faschingsveranstaltung. In der Straße Im Roten Feld fuhr an der Personengruppe ein Pkw vorbei, dessen Fahrer, um zu wenden, ein Stück rückwärts fuhr. Dabei kam das Fahrzeug ein Stück in die Wiese, in welcher die Fußgänger unterwegs waren. Die 25-Jährige musste ausweichen, wobei sie zu Boden stürzte. Der unbekannte Autofahrer fuhr davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Eine Beschreibung des Fahrzeuges war den jungen Männern nicht möglich. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Lauchheim: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Sonntag zwischen 13.45 Uhr und 20.45 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw Peugeot beschädigte, der in der Erzgebirgstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Abtsgmünd: Parkrempler

Zeitgleich parkten zwei 71 und 55 Jahre alte Pkw-Lenker ihre Fahrzeuge am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in der Hauptstraße rückwärts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Pkw VW Golf und Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Pkw Hyundai beschädigte eine 20-Jährige am Samstagabend kurz nach 19 Uhr einen in der Straße Im Westerfeld abgestellten Pkw Mercedes Benz. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Lauchheim: Grundlos geschlagen

Nach dem Faschingsumzug kam es am Sonntag gegen 18.15 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Hauptstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 17-Jähriger, der zusammen mit mehreren Freunden in diesem Bereich unterwegs war, wurde von drei männlichen und zwei weiblichen Personen völlig unvermittelt angegriffen und attackiert. Die Unbekannten schrien die Jugendlichen lautstark an und schlugen dann zu. Dabei wurde der 17-Jährige von einem der Angreifer zwei- bis dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gegen das Schienbein getreten. Zudem wurde der 17-Jährige umgestoßen, dass er auf den Boden stürzte. Beamte des Polizeireviers Aalen haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Auf die Gegenfahrspur geraten

Auf rund 600 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag entstand. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz die Landesstraße 1060. Auf Höhe Lindenhof kam er, da er eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet wurde, mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Eine 47-Jährige versuchte noch, eine Kollision zu verhindern, indem sie mit ihrem Pkw VW Golf in den Grünstreifen auswich. Dennoch streiften sich die beiden Fahrzeuge.

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen 12 Uhr und 16 Uhr am Samstagmittag beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Pkw Audi, der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

An insgesamt drei am Fahrbahnrand des Mühlgrabens geparkten Fahrzeugen schlug ein Unbekannter jeweils die rechten Außenspiegel ab. Die Beschädigungen entstanden zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr und Samstagmorgen, 8.30 Uhr. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Zu weit links gefahren

Ein 20-Jähriger verursachte am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Mit seinem Pkw Mercedes Benz befuhr er zur Unfallzeit die Szekesfehervarer Straße in Richtung Oberbettringer Straße. Dort fuhr er an der Einmündung zu weit links, um an einem geparkten Fahrzeug vorbeizufahren. Dabei streifte er den entgegenkommenden Pkw BMW eines 27-Jährigen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Gegen 15.50 Uhr am Sonntagnachmittag befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Pkw Audi die K3279 zwischen Weiler und Bargau. Kurz vor dem Kreisverkehr Bargau kam ihr ein schwarzer Pkw mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Das Fahrzeug fuhr in der dortigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo es den Pkw Audi streifte. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem VW Golf unterwegs war, in Richtung Weiler davon. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Unfallzeugen, insbesondere den Fahrer eines blauen Pkw Renault, der hinter dem Audi der 45-Jährigen fuhr, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden.

Schechingen: 1500 Euro Schaden

Ein ebenfalls unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Sonntagmittag zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er den Pkw Dacia eines 62-Jährigen beschädigte, der in der Hauptstraße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Alkohol war Unfallursache

Fahren unter Alkoholeinfluss war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Mit seinem Pkw Mazda befuhr ein 49-Jähriger zur Unfallzeit die Einhornstraße in Richtung Schwäbisch Gmünd. Am dortigen Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr den Kreisel, wobei mehrere Dekorationsgegenstände und ein Verkehrsschild beschädigt wurden. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Polizeibeamte

Beim Befahren des Kalten Marktes beobachteten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers am Sonntag gegen 00.30 Uhr, wie ein Mann einen anderen aggressiv von hinten anging und festhielt. Ein weiterer Mann versuchte dabei vergeblich, den Angegriffenen zu befreien. Die Polizisten griffen unverzüglich ein und forderten den 31-Jährigen auf, den Mann loszulassen. Hierauf zeigte er jedoch keinerlei Reaktion, weshalb die Beamten ihn zu Boden brachten. Der 31-Jährige wehrte sich heftig gegen diese Maßnahme, wobei beide Beamte und er selbst leicht verletzt wurden. Der renitente Mann, der über 2 Promille aufwies, wurde nach ärztlicher Begutachtung auf richterliche Anordnung bis 6 Uhr früh in polizeilichen Gewahrsam genommen.

