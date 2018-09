Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Sachbeschädigung; mehrfach ...

Ostalbkreis: Sachbeschädigung; mehrfach Schläge vor und in Gaststätten; Fahrraddiebstahl; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis - Aalen: Sachbeschädigung an Pkw

An einem weißen VW Caddy wurde am Sonntag zwischen 5 Uhr und 23 Uhr der rechte Vorderreifen zerstochen. Das Fahrzeug war in dieser Zeit auf einem Privatparkplatz am Bahnhof abgestellt. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Von Fahrbahn abgekommen

Dewangen: Am Sonntagabend verursachte ein 17-jähriger Motorradfahrer einen Verkehrsunfall, als er gegen 23.10 Uhr aus der Straße Im Heufeld in die Hohekreuzstraße abbog. Er geriet dabei ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Grundstückszaun. Der Fahrer und seine gleichaltrige Sozia zogen sich Verletzungen zu, zu deren Behandlung sie ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Der angerichtete Sachschaden wurde auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Aalen: Nach Unfallflucht ermittelt

Wasseralfingen: Auf einem Parkplatz an der Ecke Allgäuer Straße/Spieselstraße beschädigte am Samstagabend ein 54-jähriger Fiat-Fahrer gegen 22.30 Uhr einen geparkten Pkw Audi beim Rückwärtsfahren. Am Audi entstand dabei ein Schaden von ca. 6500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Er konnte von der Polizei ermittelt werden und räumte den Unfall ein.

Schläge vor und in der Gaststätte

Oberkochen: In der Nacht zum Sonntag wurde ein 37 Jahre alter Mann im Sperberweg geschlagen. Die hinzugerufene Polizei ermittelte einen möglichen Bezug zu einer größeren Personengruppe, die zuvor gegen 0.45 Uhr im Bereich des späteren Tatortes eine Gaststätte betreten hatte. Anhand der bislang geführten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Körperverletzung vor der Gaststätte aus dieser Gruppe heraus begangen wurde. Die Ermittlungen werden fortgeführt. Der durch die Schläge verletzte Mann wollte anschließend selbst das Krankenhaus aufsuchen, um seine Verletzungen untersuchen zu lassen.

Aalen: Gegen 2.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil ein 30-jähriger Mann in einer Gaststätte in der Wilhelm-Merz-Straße geschlagen wurde. Der Polizei wurde mitgeteilt, dass der Täter gegen 2.20 Uhr aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus den Angriff geführt hat. Die Gruppe verließ den Tatort sofort anschließend.

Die Polizei in Aalen nimmt unter Telefon 07361/5240 jeweils Hinweise zu den Straftaten entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Mitternacht wurden in der Nacht zum Sonntag zwei Gäste einer Gaststätte in der Kornhausstraße durch einen ihnen fremden Mann geschlagen und verletzt. Im Verlauf eines zunächst verbalen Streites habe der Fremde plötzlich einen der beiden anderen angegriffen. Als der dritte Mann dazwischen ging, habe er einen Schlag gegen die Nase bekommen. Auch hier verließ der Schläger das Lokal unmittelbar darauf. Auch hier nimmt die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 Hinweise entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Pkw prallt gegen Leitplanke

Ein 23-jähriger Opel-Fahrer kam am frühen Montagmorgen von der regennassen Landesstraße 1159 ab. Zwischen Rechberg und Straßdorf prallte er gegen 2.40 Uhr in einer scharfen Rechtskurve ini die Leitplanken. Der Pkw fiel dabei um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wurde auf etwa 12 000 Euro geschätzt.

Mutlangen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend kam die 79-jährige Fahrerin eines Pkw Chevrolet gegen 19 Uhr zwischen Mutlangen und Spraitbach nach links von der der Bundesstraße 298 ab und beschädigte dabei zwei Verkehrsschilder. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin kam am Sonntagabend in einer scharfen Rechtskurve von der Landestraße 1159 ab. Sie war von Rechberg in Richtung Wißgoldingen unterwegs und überfuhr gegen 18.40 Uhr zunächst einen Leitpfosten, bevor sie eine Böschung hinabfuhr und dort liegenblieb. Auf zusammen etwa 1600 Euro wurde der entstandene Schaden geschätzt.

Ruppertshofen: Von Fahrbahn abgekommen

In einer Rechtskurve der Kreisstraße 3328 geriet am Sonntagnachmittag die 25-jährige Fahrerin eins Pkw Seats auf die Gegenfahrbahn geraten, wo sie gegen 15.40 Uhr mit dem Pkw Daimler eines 65-jährigen Fahrers zusammenstieß. Die Unfallverursacherin wurde dabei verletzt und musste in die Stauferklinik eingeliefert werden. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden von a. 20 000 Euro.

Mutlangen: Beim Abbiegen gestreift

Am Sonntagnachmittag beschädigte der 54-jährige Fahrer eines Wohnwagengespanns beim links Abbiegen von der Schloßstraße in die Silcherstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW. Der angerichtete Schaden betrug rund 7000 Euro.

Eschach: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich der Landesstraße 1158 und 1080 missachtete am Sonntag eine 18-jährige VW-Fahrerin, von Untergröningen her kommend, beim Linksabbiegen gegen 11 Uhr die Vorfahrt eines 65-jährigen Ford-Fahrers. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand an den Unfallfahrzeugen Sachschaden von ca. 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrrad entwendet

Am Kalten Markt wurde ein Fahrrad der Marke Giant entwendet. Das sogenannte Downhill Bike war am Samstag gegen 18 Uhr vor dem Eingang zum Einkaufsmarkt verschlossen abgestellt worden. Bei der Abholung gegen 3.20 Uhr am Sonntagmorgen fehlte es. Am Abstellort fanden sich die Reste des Kabelschlosses. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

