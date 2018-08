Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis - Stand 08:30 Uhr: Zwei ...

Ostalbkreis - Stand 08:30 Uhr: Zwei Verkehrsunfälle, Pizzabote bestohlen

Aalen - Auffahrunfall Schwäbisch Gmünd Ein 23-jähriger VW-Lenker befuhr am Samstag, gegen 14:05 Uhr, die Buchstraße in Richtung Stadtmitte. Eine vor ihm fahrende BMW-Lenkerin musste wegen eines abbiegenden Pkw abbremsen. Der 23-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 8000 Euro an den Fahrzeugen.

Motorradfahrer gestürzt Hüttlingen-Niederalfingen Am Samstag, gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die Austraße und wollte in die Hürnheimer Straße einbiegen. dabei verlor er die herrschaft über sein Motorrad und kam zu Fall. Der 23-Jährige wurde unter seinem Motorrad eingeklemmt. Hinzueilende Anwohner befreiten den Unglücklichen aus seiner misslichen Lage. Er zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von 500 Euro.

Pizzalieferant bestohlen Schwäbisch Gmünd Bislang unbekannte bestellten am Samstag, gegen 00.32 Uhr bei einm Pizzaservice in Heubach Pizza, Getränke und Zigaretten und ließen diese auf den Vorplatz der Volksbank in Bettringen liefern. Als der 25-jährige Pizzabote dort gegen 01.12 Uhr ankam, wurde er von drei jungen Männern, im Alter von 20 - 30 Jahren, angesprochen. Während er von einem der Männer abgelenkt wurde, entnahmen die beiden anderen die Pizzalieferbox aus dem Auto des Boten. Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute, ohne diese zu bezahlen. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07171/358-0 zu melden.

