Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis - Stand 08.50 Uhr: ...

Ostalbkreis - Stand 08.50 Uhr: Verletzte Fußgängerin, Wildschwein zugelaufen, Unfall - Vorfahrt missachtet, Opferstöcke aufgebrochen

Aalen - Fußgängerin über den Fuß gefahren Aalen Eine 13-Jahre alte Fußgängerin überquerte am Freitag, gegen 12.20 Uhr, die Schelmenstraße. Ein 61-jähriger VW-Lenker fährt auf die Fußgängerin zu und hält an, als die auf die Fahrbahn tritt. Aus bislang ungeklärtem Grund fährt er jedoch wieder an und überfährt den linken Fuß der 13-Jährigen. Diese kommt dadurch zu Fall und wird leicht verletzt.

Wildschein zugelaufen Stödtlen Ungewöhnlichen besuch bekam am Freitag, gegen 19.04 Uhr, ein Jäger aus Stödtlen. Nicht wie üblich auf der Pirsch, sondern in seinem Garten traf er auf ein Wildschein. Dieses hatte es sich in seinem Schuppen gemütlich gemacht und traf keine Anstalten diesen wieder zu verlassen. Nach Einschätzung des erfahrenen Weidmannes handelt es sich vermutlich um ein zahmes Tier, dass an Menschen gewöhnt ist. Den Schuppen musste die Wildsau allerdings wieder verlassen und in einen Schweinestall umziehen. Dort wartet es derzeit auf seinen, bislang unbekannten Tierhalter.

Vorfahrt missachtet Schwäbisch Gmünd Am Freitag, gegen 20.17 Uhr befuhr der 18-jährige Lenker eine Fahrzeugs des THW die Rektor-Klaus-Straße in Richtung Rechbergstraße. Als er nach links in diese einbiegt übersieht er den VW eines entgegen kommenden 26-jährigen und stößt mit diesem zusammen. Durch die Kollision entsteht ein Schaden von 6000 Euro.

Opferstöcke aufgebrochen Aalen- Unterrombach Bislang Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr in der St. Thomas - Kirche in Unterrombach drei Opferstöcke aufgebrochen und dabei eine geringe Menge Bargeld entwendet. Die Täter konnten unerkannte die Kirche wieder verlassen. Die Polizei Aalen bittet Zeugen, sich unter Tel. 07361/524-0 zu melden.

