Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis - Stand 09.0 Uhr: Aalen - ...

Ostalbkreis - Stand 09.0 Uhr: Aalen - Motorradfahrer gestürzt

Aalen - Motorradfahrer gestürzt Aalen Am Freitag, gegen 19.44 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Tiguan-Lenker die Nordstraße und wollte nach links in die Jurastraße abbiegen. Dabei übersah er das Motorrad eines 53-Jährigen, der vorfahrtsberechtigt auf der Jurastraße unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der 53-Jährige stark abbremsen und kam dabei zu Fall. Er und seine 52-jährige Beifahrerin wurden bei dem Sturz leicht verletzt. An dem Motorrad entstand ein Schaden von 1000 Euro.

