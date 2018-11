Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis - Stand 10:00 Uhr: ...

Ostalbkreis - Stand 10:00 Uhr: Verkehrsunfälle und ein Kabelbrand

Aalen - Unfall im Kreisverkehr Wasseralfingen Eine 58-jährige Citroen-Lenkerin wollte am Freitag, gegen 19.53 Uhr, von der Hofwiesenstraße in den Kreisverkehr an der Bürglesteige einfahren. Dabei übersah sie den BMW eines 27-Jährigen, der sich schon Kreisverkehr befand und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Kabelbrand Heubach Ein Verlängerungskabel verursachte am Freitag, gegen 22.39 Uhr, einen Schmorbrand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Eine Bewohnerin entdeckte den Brand im 1. Stock und wollte den Brand selbst löschen. Bei dem Löschversuch kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung weshalb sie und ihre 5 und 9 Jahre alten Kinder aus der Wohnung flüchten mussten. Die hinzugerufenen Wehren aus Heubach, Lautern und Mögglingen, die mit 35 Mann und 5 Fahrzeugen im Einsatz waren, hatten den Kleinbrand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden ist sehr gering.

Gegen Garage geprallt Aalen-Unterkochen Am Freitag, gegen 23.05 Uhr befuhr ein 21-jähriger VW-Lenker die Aalener Straße in Richtung Unterkochen. An der OMV-Tankstelle wollte er nach links in diese einbiegen. Eine nachfolgende 18-jährige Audi-Lenkerin überholt zunächst einen, hinter dem 21-Jährigen wartenden Pkw und übersieht anschließend den abbiegenden VW. Durch den Zusammenstoß mit dem Audi wird der VW auf das Tankstellengelände geschleudert und kommt an einer Garage zum Stehen. Durch den Aufprall wird die 18-jährige schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 30000 Euro.

Mofa-Fahrer gestürzt Waldstetten Ein 15-jähriger Mofa-Lenker befuhr am Freitag, gegen 23.15 Uhr, die Gmünder Straße in Richtung Waldstetten. An einer Bushaltestelle wollte er anhalten und touchierte dabei den Bordstein. Dadurch überschlug er sich mit seinem Mofa und zog sich schwere Verletzungen zu. An seinem Gefährt entstand geringer Sachschaden.

