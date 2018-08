Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis - Stand 10.00 Uhr: Mehrere ...

Ostalbkreis - Stand 10.00 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen - Auffahrunfall I Ellwangen. Am Samstag, gegen 11.42 Uhr befuhr eine 35-jährige Toyota-Lenker die Haller Straße in Richtung Aalen. Vor ihr staute sich der Verkehr auf, so dass sie abbremsen musste. Eine nachfolgende19-jährige Seat-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

Auffahrunfall II Aalen 4000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall, der sich am Samstag, gegen 15.45 Uhr, in der Hofherrnstraße ereignete. Ein 52-jähriger VW-Lenker erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 37-jähriger Skoda-Lenker abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Dabei entstand ein Schaden von 7000 Euro.

Auffahrunfall III Westhausen eine 37-jährige Audi-Lenkerin befuhr am Samstag, gegen 15.50 Uhr, die Anschlussstelle Aalen/Westhausen der A7 in Richtung B 29. Hierbei fuhr sie, aus bislang ungeklärter Ursache auf den langsam vor ihr fahrenden Opel eines 62-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden der 62-Jährige und seine 60-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 8000 Euro.

Motorradfahrer gestürzt Waldstetten Ein 44-jähriger Motorradfahrer wollte am Samstag, gegen 12.55 Uhr, von der Bettringer Straße nach links in die Gmünder Straße einbiegen. Dabei kam er auf regennasser Fahrbahn zu Fall und zog sich schwere Verletzungen, so dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. An seinem Motorrad entstand nur geringer Sachschaden.

Rotlicht missachtet Aalen Am Samstag, gegen 12.50 Uhr, befuhr eine 22-jährige Skoda-Lenkerin die Friedrichstraße in Richtung Stuttgarter Straße. an der Kreuzung zur Friedhofstraße missachtete sie das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kollidierte sie mit dem Alfa Romeo eines 28-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Traktor beim Überholen gestreift Dietrichsweiler Ein 55-jähriger Volvo-Fahrer war am Samstag, gegen 13.55 Uhr auf der B290 in Richtung Ellwangen unterwegs. Dabei wollte er kurz vor Dietrichsweiler einen vor ihm fahrenden Traktor überholen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem seitlichen Zusammenprall. Es entstand ein Schaden von 7500 Euro an den Fahrzeugen.

Unfallflucht Hüttlingen Ein 35-jähriger VW-Lenker befuhr am Samstag, gegen 20.45 Uhr, die B 29 in Richtung Aalen. An der Abzweigung nach Hüttlingen wollte er nach links abbiegen und prallte hierbei auf einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen konnten der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Pkw mitteilen. Der 35-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei seiner Überprüfung stellte die Polizei fest, dass er erheblich alkoholisiert war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun um seinen Führerschein fürchten. Der entstandene Sachschaden beträgt 1500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen Heubach Aus bislang unbekannter Ursache verlor eine 18-jährige VW-Lenkerin die Herrschaft über ihren Pkw, als sie gegen 23.00 Uhr, auf den Benzstraße unterwegs war. In einer scharfen Kurve kam sie von der Fahrbahn ab. Dabei entstand ein Schaden von 10000 Euro.

