Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Stand 11.00 Uhr

Ostalbkreis: Stand 11.00 Uhr

Aalen - Ellwangen: hochwertiges E-Bike gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch Unbekannte das hochwertige E-Bike der Marke Cube, welches in der Schmiedstraße mit einem um einen Fahrradpfosten angebrachten Abus-Schloss gesichert war, entwendet. Der Wert des E-Bikes beträgt ca. 2.300.- Euro. Das Fahrrad ist grau-weiß, Radgröße 29 Zoll, Rahmengröße 17 Zoll.

Täferrot: aufgrund Schneeglätte von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Am Freitag, 16.02.2018, gegen 22.25 Uhr befuhr der 18 jährige Fahrer eines Pkw Ford die K 3253 von Ruppertsofen kommend in Fahrtrichtung Täferrot-Utzstetten. Aufgrund Straßenglätte kommt er in einem Waldstück in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum. Der 18-jährige konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und von einem hinzukommenden Zeuge nach Hause gefahren werden. Von dort aus wurde dann in das Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 4.000.- Euro.

Mögglingen: rücksichtsloser Pkw-Lenker - Zeugen gesucht

Am Freitag, 16.02.2018, um 18.55 Uhr kam es in der Hauptstraße Ecke Böbinger Straße in Fahrtrichtung Schw. Gmünd zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen rücksichtslosen Pkw-Lenker. Der Fahrer eines silberfarbenen 1er BMW überholte an der dortigen Ampel mehrere Fahrzeuge. Hierbei geriet er auch auf die Linksabbiegespur des Gegenverkehrs, so dass mindestens ein entgegenkommender Pkw gefährdet wurde. Der Verkehrsrowdy konnte im Zuge der Fahndung in Schwäbisch Gmünd durch eine Streife angehalten werden.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580, sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalles. Insbesondere möge sich der Pkw-Lenker melden, der durch das Überholmanöver gefährdet wurde.

