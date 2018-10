Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Stand 13.30 Uhr

Ostalbkreis: Stand 13.30 Uhr

Aalen - Schwäbisch Gmünd: Automaten aufgebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Lorcher Straße ein. Im Anschluss wurden zwei Automaten aufgebrochen und die Geldauffangboxen entwendet. Die Höhe des Stehlguts kann derzeit nicht beziffert werden.

Aalen: Wohnung eingebrochen

Am Sa., 06.10.2018, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.35 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Radgasse ein. Es wurde Bargeld, eine Spielekonsole und ein Tablet entwendet.

