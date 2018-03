Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis - Stand: 18.03.2018, 09:30 ...

Ostalbkreis - Stand: 18.03.2018, 09:30 Uhr - 2 Unfälle, 1 Brand

Aalen - Lorch - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 16:35 Uhr wollte eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Seat an der B29, Anschlussstelle Lorch von dieser auf die B 297 einbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit einen 30 Jahre alten Fordfahrer, welcher auf der B 297 fuhr und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9000 Euro.

Neuler-Fett in Brand geraten

Am Samstag gegen 19:25 Uhr wollte ein 28 Jahre alter Mann in Neuler in der Lindenstraße, wie ihm im Fachhandel geheißen wurde, seine neu erworbene gusseiserne Grillpfanne einbrennen. Hierzu füllte es sie mit ca. 2 Liter Öl und stellte sie zum Erhitzen auf einen Gasgrill. Hierbei geriet das Öl in Brand, konnte jedoch durch den Mann mit einer Löschdecke vorerst gelöscht werden. Die hinzugerufene Feuerwehr kam mit 3 Fahrzeugen und 19 Mann vor Ort und löschte die Pfanne endgültig ab. Personen und Sachen wurden zum Glück nicht beschädigt.

Aalen-Fußgänger auf der Kraftfahrstraße erfasst

Am Sonntag gegen 01:45 Uhr wollte ein 32 Jahre alter Mann die B29 bei Aalen die Kraftfahrstraße im Schneegestöber überqueren. Hierbei wurde er durch einen VW erfasst, der von einem 20 Jahre alten Mann gefahren wurde. Der VW-Fahrer versuchte noch den Unfall durch eine Vollbremsung zu verhindern, konnte jedoch auf der schneebedeckten Straße sein Auto nicht schnell genug zum Stehen bringen. Er erfasste den Fußgänger, welcher noch Glück im Unglück hatte und lediglich an der Schulter und dem Ellenbogen verletzt wurde. Weshalb der angetrunkene Fußgänger auf der B29 unterwegs war, konnte er selbst nicht erklären. Er kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand an dem VW Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Witterungsbedingte Unfälle aufgrund des einsetzenden Schneefalls

Im gesamten Ostalbkreis kam es im Laufe der Nacht zu vermehrten Unfällen durch schneeglatte Fahrbahnen. Die Unfälle verliefen alle glimpflich, mit zumeist Sachschäden in Höhe von mehreren zehntausend Euro und drei Unfälle mit leicht verletzten Personen.

