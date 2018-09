Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis/Stand: 19.09.2018, 14:45 ...

Ostalbkreis/Stand: 19.09.2018, 14:45 Uhr/1 Vekehrsunfall

Aalen - Aalen - Motorradfahrer allein beteiligt gestürzt

Am Freitag gegen 17:10 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Mann mit seiner Suzuki die B19 von Abtsgmünd her kommend in Richtung Hüttlingen. Auf Höhe Waiblingen verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Hierbei zog er sich erhebliche Verletzungen zu, da er keine Motorradkleidung trug. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

