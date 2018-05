Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: tödlicher Verkehrsunfall

Ostalbkreis: tödlicher Verkehrsunfall

Aalen - Jagstzell-Rot: tödlicher Verkehrsunfall - Traktorfahrer übersieht Motorrad

Am Samstag, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Renault-Traktor die K 3322 aus Rechenberg kommend in Richtung Jagstzell. An der Einmündung Jagstzell-Rot wollte er nach links in die Ortschaft abbiegen. Hierbei übersah er den auf der K 3322 ordnungsgemäß entgegenkommenden 43-jährigen Harley Davidson-Fahrer, welcher seinerseits von Schweighausen in Richtung Rechenberg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde das Motorrad unter der Vorderachse des Traktors eingeklemmt. Der Motorradfahrer erlitt hierbei schwerste Verletzungen und er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Motorrad beträgt 10.000,- Euro. Am Traktor entstand kein Schaden. Für die Unfallaufnahme musste die K3322 bis 14.15 Uhr voll gesperrt werden.

