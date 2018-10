Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Unfälle, ...

Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Kennzeichendiebstähle

Aalen - Essingen: Unfall mit Rettungswagen

Eine im Einsatz befindliche 20 Jahre alte Fahrerin eines Rettungswagens war am Donnerstag auf der B29 zwischen Essingen und Aalen mit Sondersignal unterwegs. Im Bereich einer dortigen Baustelle streifte sie gegen 11.10 Uhr beim Vorbeifahren einen Hyundai, der von einer 47-Jährigen gelenkt wurde. Dabei entstanden rund 3000 Euro Schaden.

Neresheim: Sachbeschädigung

Zwischen Samstagnachmittag, 6.10. und Samstagvormittag 13.10.18 wurde am Sportplatz auf der Ostseite der Maschendrahtzaun der Ohmenheimer Tennisplätze beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.

Zweimal aufgefahren

Neresheim: Einen Auffahrunfall verursachte am Donnerstagnachmittag ein 84-jähriger VW-Lenker, als er gegen 16.45 auf der Dischinger Straße auf den Audi einer 34-Jährigen auffuhr, die verkehrsbedingt angehalten hatte. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Westhausen: Auf der B 29 war eine in Richtung Lauchheim fahrende 54-jährige VW-Lenkerin auf den VW eines 54-Jährigen aufgefahren, der verkehrsbedingt an der Ampel im Bereich der Ausfahrt BAB 7 anhalten musste. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bopfingen: Pkw zerkratzt

Am Mittwoch wurde zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr ein geparkter Pkw VW im Bereich der Fahrertüre zerkratzt, der auf dem Parkplatz der Stauferschule in der Hauffstraße abgestellt war. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Unfälle beim Ausparken

Schwäbisch Gmünd: Beim Rückwärtsausparken beschädigte ein 44-jähriger Fahrzeuglenker am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr einen hinter ihm am Fahrbahnrand der Buchstraße geparkten Pkw. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Eine 81-jährige Fahrzeuglenkerin beschädigte gegen 12 Uhr am Donnerstagmittag beim Ausparken einen Pkw, als sie auf dem Parkplatz des Hallenbades aus einer Parklücke ausfuhr. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Aus Unachtsamkeit verursachte eine 40-jährige Citroen-Lenkerin am Donnerstagnachmittag einen Auffahrunfall, als sie gegen 15.25 Uhr auf den vorausfahrenden VW einer 40-Jährigen auffuhr. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

Heubach: Unfallflucht - Polizei suchten Zeugen

Am Donnerstagvormittag wurde gegen 11 Uhr ein geparkter Pkw Renault Clio von einem unbekannten Fahrzeuglenker im Bereich der Fahrerseite beschädigt, der in der Rosensteinstraße abgestellt war. Der Unfallflüchtige, der einen Schaden von ca. 250 Euro verursachte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Lorcher Straße beschädigte ein 20-jähriger Ford-Lenker am Donnerstag, gegen 14.40 Uhr beim Rückwärtseinparken die Beifahrerseite eines geparkten Pkw Audi, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Lichtmast gefahren

Ein 70-jähriger Audi-Lenker fuhr am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr auf der Falkenbergstraße beim Wenden leicht gegen einen dort aufgestellten Lichtmast. An seinem Pkw entstand dadurch ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Heubach: Unfall beim Vorbeifahren

Auf der Jakob-Uhlmann-Straße streifte ein 20-jähriger Fiat-Lenker am Donnerstagvormittag gegen 10.35 Uhr beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. An diesem entstand dabei ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Drei Kennzeichendiebstähle - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden im Bereich Schwäbisch Gmünd von drei geparkten Fahrzeugen jeweils das hintere Kennzeichen entwendet. In der Willy-Schenk-Straße wurde an einem Opel das Kennzeichen M-AU 3038 sowie von einem Ford Focus, der in der Bergstraße abgestellt war, das Kennzeichen AA-WU 264 entwendet. Im selben Zeitraum wurde in Lorch an einem graumetallic-farbenen BMW das hintere Kennzeichen WN-L 8088 entwendet, der im Bereich Wachthaus abgestellt war. In allen Fällen bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-106 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/