Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Unfälle in Leinzell und Aalen

Ostalbkreis: Unfälle in Leinzell und Aalen

Aalen - Leinzell: Unfall beim Aussteigen

Am Freitag gegen 15:20 Uhr wollte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw, den er am Straßenrand geparkt hatte, verlassen. Dabei übersah er eine nachfolgende Autofahrerin, die an dem geparkten Pkw vorbei fuhr. Der vorbeifahrende Pkw erfasste die Türe des geparkten Pkw. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Aalen: Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Pkw angefahren, der im Saumweg auf einem Privatstellplatz geparkt war. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Hyundai am hinteren rechten Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0 zu melden.

