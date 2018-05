Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Unfälle-teils mit ...

Ostalbkreis: Unfälle-teils mit Verletzten, verdächtiger Mann im Gebüsch

Aalen - Aalen: Gegen Baum geprallt

Auf rund 4000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag entstand. Gegen 17 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw Opel Corsa die B 19 von Abtsgmünd in Fahrtrichtung Hüttlingen. Aufgrund Unachtsamkeit kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei der Pkw rückwärts gegen einen Baum prallte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Leichte Verletzungen zog sich eine 80-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag zu. Kurz vor 17.30 Uhr übersah sie an der Einmündung Hirschstraße / In den Beckenwiesen in Ebnat den Pkw Audi einer 48-Jährigen und streifte diesen mit ihrem VW. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Aalen-Ebnat: Aufgefahren - 6000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste der 53 Jahre alte Fahrer eines Geldtransporters sein Fahrzeug am Dienstagnachmittag auf der Jurastraße anhalten. Ein 50-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw BMW auf, wobei gegen 16.30 Uhr ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Abtsgmünd: 5000 Euro Sachschaden

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 66-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr mit seinem Pkw BMW auf die Hauptstraße ein. Dabei übersah er das Fahrzeug eines 54-Jährigen und streifte es. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: Pkw übersehen

Mit ihrem Pkw VW Golf fuhr eine 74-Jährige am Dienstagvormittag von einem Parkplatz auf die Leintalstraße ein. Dabei kam es gegen 11 Uhr zum Zusammenstoßmit dem Pkw Mercedes Benz einer 70-Jährigen, der zeitgleich an dem Parkplatz vorbeifuhr. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrzeuglenkerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Drei beteiligte Fahrzeuge

Ein 80 Jahre alter Autofahrer verursachte am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Zur Unfallzeit fuhr er mit seinem VW Golf aus einem Parkplatz auf die Daimlerstraße ein. Dabei übersah er sowohl den von rechts kommenden Pkw Mercedes Benz eines 58-Jährigen, als auch den von links kommenden Pkw Audi einer 53-Jährigen. Bei der Kollision der drei Fahrzeuge wurde der Pkw des Unfallverursachers zwischen den beiden anderen Pkw "eingekeilt". Alle drei Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: 9000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr kam es auf der B 29 zwischen Affalterried und Hüttlingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 9000 Euro entstand. Verkehrsbedingt hatte eine 36-Jährige ihren Pkw VW wegen auf der Fahrbahn stehenden Bauarbeitern anhalten müssen. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Pkw Mitsubishi erkannte die Situation zu spät und fuhr auf.

Unterschneidheim: Wildunfall

Auf der Landesstraße 2221 zwischen Tannhausen und Unterschneidheim erfasste ein 54-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr mit seinem Lkw ein die Fahrbahn querendes Reh. Am Lkw entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Ellwangen: Zwei Leichtverletzte

Zwei leicht verletzte Pkw-Insassen und ein Sachschaden von rund 7500 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr ereignete. Auf der Landesstraße 1076 war ein 28-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz auf den verkehrsbedingt abbremsenden Pkw Mercedes Benz eines 21-Jährigen aufgefahren. Sowohl der 21-Jährige, als auch seine 18 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Schwäbisch Gmünd: Mann im Gebüsch-Hinweise gesucht

Bereits am Samstagabend gegen 19 Uhr beobachtete eine 34-Jährige einen ca. 65 bis 70 Jahre alten Mann, der in einem Gebüsch am Sportplatz der Stauferschule im Heinrich-Steimle-Weg stand und Kindern beim Spielen zuschaute. Dabei manipulierte er offenbar an seinem Geschlechtsteil. Der Mann ist ca. 170 bis 175 cm groß, trug eine Brille und einen grauen Bart. Bekleidet war er mit einer Jeanshose, einem grünen T-Shirt und auffällig blauen Turnschuhen mit grünen und orangefarbenen Dreiecken. Weitere Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Wechseln der Fahrspur übersah ein 46-Jähriger am Dienstagnachmittag den neben ihm fahrenden Pkw Mercedes Benz einer 51-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall, der sich gegen 16.45 Uhr auf der Benzholzstraße ereignete, erlitt die 51-Jährige einen Schock; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Bargau: Vorfahrt missachtet

Trotz Wartepflicht fuhr eine 81-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pkw Fiat in den Kreuzungsbereich Hauptstraße / Landesstraße 1161 in Richtung Heubach ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, dessen Fahrer davon ausgegangen war, dass die alte Dame anhalten würde. Beide Fahrer blieben unverletzt; der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 10.500 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-106 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/