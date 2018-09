Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl von ...

Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl von Alu-Rädern

Aalen - Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Freitagvormittag in der Ellwanger Straße. Eine 81-jährige Ford-Fahrerin war gegen 9.45 Uhr am Ortsende in Richtung Hofen unterwegs, als sie beim Fahrstreifenwechsel mit einer 88-jährigen 'Mitsubishi-Fahrerin zusammenstieß.

Aalen: Auffahrunfall

Aufgrund einer Unaufmerksamkeit fuhr eine 70-jährige Peugeot-Fahrerin am Freitag gegen 7.45 Uhr in der Wellandstraße auf den Renault eines 30-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Jagstzell: Unfallflucht

Auf der K3322 zwischen Jagstzell und Ropfershof streiften sich zwei Pkw im Begegnungsverkehr an den Außenspiegeln. Während eine 20-Jährige BMW-Fahrerin anhielt, entfernte sich der andere 'Unfallbeteiligte unerlaubt. Er hinterließ dabei am Freitagmorgen gegen 6 Uhr rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Lorch-Waldhausen: Aluräder entwendet

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen entwendete ein Dieb vier 18 Zoll VW Alu-Räder mit Sommerreifen, die im Hofraum eines Gebäudes im Pappelweg gelagert waren. Der Wert der Räder wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise auf den Dieb bzw. deren Verbleib nimmt der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Rund 5000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unfallflüchtiger, der am Dienstag zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr einen Mercedes beschädigte. Dieser stand zu dieser Zeit auf einem Parkplatz eines Betriebes in der Bahnhofstraße. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-106 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/