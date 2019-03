Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Unfälle und Einbrüche

Ostalbkreis: Unfälle und Einbrüche

Aalen - Aalen: Pkw kontra Radfahrerin

Am Freitagmorgen missachtete ein auf der Curfeßstraße fahrender 54-jähriger Opel-Lenker gegen 7.40 an der Kreuzung mit der Turnstraße die Vorfahrt einer Radfahrerin. Die Radfahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1100 Euro.

Bopfingen: Unfall am Kreisverkehr

Eine 39-jährige Audi-Lenkerin, die am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr von der Straße Bahnhofsplatz nach rechts in den Kreisverkehr zur Bahnhofstraße einfuhr, missachtete dabei die Vorfahrt eines im Kreisverkehr fahrenden 50-jährigen Citroen-Lenkers. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Böbingen: Einbrüche

Am Freitagmorgen wurde gegen 2.30 Uhr in eine Gewerbehalle einer Firma Am Barnberg gewaltsam über ein Fenster eingebrochen. Im Innern wurde ein Büro sowie der Montageraum durchsucht, augenscheinlich aber nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf tausend Euro geschätzt.

In derselben Nacht brachen vermutlich dieselben Diebe in zwei weitere Betriebe ein, die sich ebenfalls Am Barnberg befinden. Auch hier wurden Fenster eingeschlagen, um in das Innere zu gelangen und Türen aufgehebelt. Es wurden verschiedene Räume durchsucht und Sachschaden von rund 3000 Euro verursacht. Ob Gegenstände entwendete wurden, bedarf es noch der weiteren Abklärungen.

Hinweise auf die Einbrecher nimmt in allen Fällen der Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776 entgegen.

