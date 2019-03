Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Unfall mit Gleitschirm, ...

Ostalbkreis: Unfall mit Gleitschirm, gefährliches Überholmanöver, Junge von Baum gerettet, weitere Unfälle

Aalen - Oberkochen: Unfall mit Gleitschirm

Unverletzt blieb ein Gleitschirmflieger bei einem Unfall am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr. Der 53 Jahre alte Mann war an der Absprungrampe im Bereich Brunnenhalde gestartet. Wohl aufgrund eines Flugfehlers geriet er knapp über den Baumwipfeln befindlich ins Trudeln und stürzte ab. Durch die Bäume wurde der Schirm entsprechend stark abgebremst, sodass der Unfall glimpflich ausging. Lediglich am Schirm entstand Schaden.

Aalen: Stark alkoholisiert Unfall verursacht

Am frühen Donnerstagmorgen wurde gegen 0.30 Uhr ein stark alkoholisierter 48-jähriger Fahrzeuglenker in seinem stark beschädigten Daimler auf einem Parkplatzgelände im Bereich Wellandstraße/Einmündung Zufahrt Westumgehung B29 schlafend angetroffen. Offensichtlich hatte er zuvor einen Verkehrsunfall, bei dem die gesamte linke Seite seines Fahrzeugs beschädigt und der Außenspiegel abgerissen wurde. Der unverletzte Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Unfallstelle konnte bislang noch nicht lokalisiert werden. Die Polizei in Aalen nimmt Hinweise auf den Unfallort, wo vermutlich der Außenspiegel zurückblieb, unter Tel. 07361/5240 entgegen.

Aalen: Gefährlich überholt - Polizei sucht Geschädigte

Auf der B 29 überholte am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr der Fahrer eines Kleinwagens nach dem Rombachtunnel in Fahrtrichtung Oberalfingen ein Fahrzeug eines Paketdienstes trotz Gegenverkehrs. Vier entgegenkommende Fahrzeugführer mussten Abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei in Aalen bittet, dass sich die gefährdeten Fahrzeuglenker unter Tel. 07361/5240 melden.

Oberkochen: Unfall beim Abbiegen

Beim Linksabbiegen von der Katzenbachstraße in die Walter-Bauersfeld-Straße kollidierte ein 46-jähriger BMW-Lenker am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr mit einem entgegenkommenden 17-jährigen Fahrer eines Motorrollers, der dabei leicht verletzt wurde. An dem Pkw entstand dabei ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Essingen: Unfallflucht

Beim Rangieren beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Pkw Mercedes Benz, der am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 19 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Willi-Messerschmitt-Straße abgestellt war. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Auffahrunfall

Beim Befahren der Alten Heidenheimer Straße kam es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 23-jährige VW-Lenkerin war aus Unachtsamkeit auf eine vorausfahrende 48-jährige Audi-Lenkerin aufgefahren, die nach links in die Walkstraße abbiegen wollte. 13.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Abtsgmünd: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Lustrut und Reichertshofen kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Ford-Lenkerin, die in Richtung Reichertshofen unterwegs war, hatte in einer langgezogenen Linkskurve durch die blendende Sonne ihre Fahrbahnseite nicht eingehalten und war mit einer dort fahrenden 18-jährigen Hyundai-Lenkerin kollidiert. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 25.000 Euro beziffert. Alle 4 Insassen in den Fahrzeugen blieben wohl unverletzt, wurden aber vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Mittwochnahmittag befuhr eine 31-jährige Seat-Lenkerin gegen 14.45 Uhr die L 1080 von Dewangen in Richtung Rodamsdörfle. Dabei fuhr sie auf einen 61-jährigen BMW-Lenker auf, der nach einer Kurve verkehrsbedingt angehalten hatte, um nach links abzubiegen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 60 Jahre alter Bus-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 11 Uhr in den Kreisverkehr Donaustraße/In der Vorstadt ein. Dabei stieß er mit einem bereits dort fahrenden 18-jährigen VW-Lenker zusammen. Es entstand etwa 1000 Euro Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen stieß der unbekannte Fahrer eines roten Fahrzeuges in der Weilerstraße gegen einen Begrenzungspfosten sowie einen größeren Stein. Anschließend entfernte er sich unerlaubt und hinterließ mehrere hundert Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Ellwangen: Junge von Baum gerettet

Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen rückte am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in den Bereich der Schlossweiher in der Verlängerung der Schloßvorstadt aus. Zwei Jungs waren dort auf Bäume geklettert. Während es einer wieder selbst herunterschaffte, hatten seinen 15-jährigen Kumpel wohl die Kräfte oder der Mut verlassen, sodass er aus rund acht Metern Höhe dann nicht mehr alleine herunterkam. Er wurde von den vier Floriansjüngern mittels einer ausziehbaren Leiter aus seiner misslichen Lage befreit.

Ellwangen: Reiterin stürzt von Pferd

Eine 12-jährige Reiterin, die am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr mit ihrem Pferd im Bereich Hinterlengenberg unterwegs war, stürzte ohne Fremdeinwirkung vom Pferd und verletzte sich dabei an der Schulter. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Ellenberg: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte ein 30-jähriger VW-Lenker auf der Hauptstraße, als er mit seinem Transporter aus Unachtsamkeit am Mittwoch gegen 14.20 Uhr auf einen 48-jährigen Fiat-Lenker auffuhr, der verkehrsbedingt an einer Ampel angehalten hatte. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Einparken

Auf der Oberamtsstraße wollte am Mittwoch gegen 13.15 Uhr eine 39-jährige Toyota-Lenkerin seitlich einparken. Dabei streifte sie einen geparkten BMW und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-107 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/